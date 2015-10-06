فالكاو: تشيلسي قادر على تجاوز المحنة.. ومورينيو مدرب رائع

(إفي): أكد المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم تشيلسي أن فريقه لديه القدرة والمكانة لكي يعود إلى المسار الصحيح بعد النتائج السيئة التي حققها في الدوري الإنجليزي.

وفي تصريحات أدلى بها الليلة الماضية عقب إنهاء أول مران له مع منتخب كولومبيا استعدادا لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 ، قال فالكاو إن أداء "البلوز" لم يكن المنتظر بعد أن فازوا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وعلى الصعيد الشخصي، كشف فالكاو أنه في حالة جيدة ومستواه يطور ويشعر بأنه أفضل مع الوقت "نتائج الفريق لم تساعد كثيرا والأداء الجماعي لم يكن هو المنتظر ولكننا لدينا القدرة والمكانة التي تجعلنا نعود إلى المسار الصحيح".

وحول مدرب تشيلسي، البرتغالي جوزيه مورينيو، يرى فالكاو أنه "مدرب رائع وطموح

ويتحلى بروح الفوز وقدرة كبيرة على تدريب اللاعبين".

وفيما يتعلق بمواجهة كولومبيا وبيرو بعد غد الخميس في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، قال فالكاو إن التفاصيل هي التي ستحدث الفارق في هذا اللقاء.

وأثنى اللاعب على منتخب بيرو حيث يرى أنه تطور كثيرا ولكن على منتخب بلاده أن يفوز بالمباراة.