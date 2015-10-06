استعدادات مكثفة بـ"صحة أسيوط" لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة

تشهد مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، استعدادات مكثفة لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان، تحت إشراف الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

ونفذت المديرية ندوة تعريفية للمعنيين والمتخصصين، وتنفذ الحملة عن طريق فرق ثابتة بالوحدات الصحية وفرق متنقلة بالمدارس والحضانات وفى جميع مكاتب الصحة والوحدات الريفية والحضرية والمستشفيات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمدارس الحكومية والخاصة والحضانات، والتى يبدأ تنفيذها يوم 31 اكتوبر لمدة 3 أسابيع، للأطفال من سن 9 شهور وحتى 10 سنوات، ضمن خطة تحريك المجتمع للمشاركة فى البرامج والخطط الصحية.

حضر الندوة الدكتور محمد عبد الخالق، مدير الطب الوقائى بالمديرية، والدكتور محمد سلامة البلتاجى، ومستشار البرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة والدكتورة ماجدة فهيم مدير الإدارة الصحية بغرب أسيوط، وممثلين من هيئة الأوقاف والكنائس، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، وعدد من الجمعيات الأهلية والنقابات.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سلامة البلتاجى، مستشار البرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة ضرورة التنسيق لمعرفة عدد الطلاب بالمدارس، وعدد الطلاب والفئات العمرية الموجودة ووضع اللافتات بالمدارس، والتنسيق مع وزارتى الاتصالات لتوفير كروت شحن ورسائل نصية، وزارة الكهرباء حتى لا يتسبب انقطاع التيار الكهربائى فى اى تعطل بالحملة، والتنسيق مع وزارة الأوقاف ورؤساء الهيئات الدينية، ووزارة البترول لتوفير الوقود اللازم للسيارات، وتفعيل دور الرائدات الريفيات، ومشاركة الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن مرض الحصبة والحصبة الألمانية، قد يؤدى إلى مضاعفات شديدة مثل الصمم، المياه البيضاء، التخلف العقلى، وتشوهات بالقلب ووفاة الأجنة، ويسهل القضاء على المرض عن طريق التطعيم، والطعم آمن وفعال وطويل المفعول.