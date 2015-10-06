بالصور.. محافظة الأقصر تنظم مسيرات وعروضا فنية ورياضية فى احتفالات أكتوبر

نظمت محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية شعبية فى إطار احتفالات ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، بمشاركة محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعميد أحمد نسيم رئيس مجلس مدينة الأقصر.

بدأت الاحتفالية بخروج مسيرات نظمتها مديرية الشباب والرياضة من مختلف مراكز الشباب، مثل مركز شباب العشى، والزينية، ونادى المدينة الرياضى، ونادى التجديف، وكذلك فرقة من الفنون الشعبية العريقة بالأقصر.

وتقدم محافظ الأقصر والقيادات الأمنية بالمحافظة المسيرة وسط أجواء احتفالية وكرنفالية، وانطلقت بطول كورنيش النيل، مرورًا باسطبل ومقر عربات "الحنطور"، وصولاً لميدان وساحة أبو الحجاج، ومعبد الأقصر بوسط المدينة.

وقدم المحافظ محمد بدر الشكر والتقدير لقيادات وجنود الجيش المصرى تقديرا للدور البطولى للقوات المسلحة على مر العصور، ووفاءً لها فى حربها ضد الإرهاب الآن، مشيراً خلال حضوره طابور العرض احتفالاً بهذه المناسبة إلى أن المحافظة تقدم برنامجاً متكاملاً يشمل عروضاً، رياضية وفنية لفرقة الفنون الشعبية، وكورال الأطفال، وفرقة الآلات النحاسية، بجانب إذاعة الأغانى الوطنية على مدار الساعة.

وفور وصول المسيرة لميدان أبى الحجاج الأقصر، أمر المحافظ، جميع المشاركين باحتفالات عيد السادس من أكتوبر، بوقف الاحتفالات بسبب وجود سرادق عزاء فى الميدان، وتجمعت المسيرات خلف أعمدة معبد الأقصر، ونفذوا عروضاً فنية ورياضية وتم إنهاء الاحتفالية.



>