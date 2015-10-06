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مقترح لـ"التجمع" بتخصيص أماكن لدعاية الانتخابات بالسويس حفاظا على البيئة

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مقترح لـ"التجمع" بتخصيص أماكن لدعاية الانتخابات بالسويس حفاظا على البيئة مقترح لـ"التجمع" بتخصيص أماكن لدعاية الانتخابات بالسويس حفاظا على البيئة
قدم حزب التجمع بالسويس، مقترحا إلى الواء العربى السروى، محافظ السويس، بتخصيص أماكن محددة بجميع الأحياء للدعاية وتعليق اللافتات والبوسترات الانتخابية، حفاظا على البيئة وشوارع المحافظة من عشوائية الدعاية وتشويه الممتلكات العامة والمبانى.

وأشار حزب التجمع فى بيان له اليوم، إلى أنه من ضمن صلاحية محافظ السويس حماية البيئة، وتحديد الأماكن التى تُسْتَغَل لأعمال الدعاية بالتنسيق مع اللجنة الفرعية للانتخابات، ومسئولو الأحياء، وبذلك تكون السويس سابقة فى اتخاذ خطوة لحماية البيئة، والممتلكات العامة.

وتحملت محافظة السويس عام 2011، أكثر من نصف مليون جنيه، تكلفة إزالة وتجميل شوارع المحافظة، من أعمال الدعاية الانتخابية، وإعادة تجميلها مرة أخرى.

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