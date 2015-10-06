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ضبط مسئول بمحطة وقود فى المنوفية باع 13 ألف لتر بنزين بالسوق السوداء

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ضبط مسئول بمحطة وقود فى المنوفية باع 13 ألف لتر بنزين بالسوق السوداء ضبط مسئول بمحطة وقود فى المنوفية باع 13 ألف لتر بنزين بالسوق السوداء
تمكنت مباحث بالمنوفية من ضبط المسئول عن محطة التعاون للبترول بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بالمحافظة وذلك لقيامه بالتصرف فى بيع 13500 لتر بنزين وسولار في السوق السوداء جاء ذلك خلال بيان صادر من مديرية أمن المنوفية تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد مجدي جميل رئيس مباحث التموين يفيد بضبط المسئول عن محطة التعاون للبترول بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بالمحافظة وذلك لقيامه بالتصرف فى بيع 13500 لتر بنزين وسولار فى السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365

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