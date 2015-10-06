بالصور.. ضبط 50 طن جزر مخلوط بمياه صرف زراعى معدة للبيع فى الغربية

تمكن مفتشو الأغذية التابعين للطب الوقائى بمديرية الصحة بالغربية من ضبط 50 طن جزر مملح غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل حفرة 20م×20م بعمق 3 أمتار بقطعة أرض زراعية ملك "محمد.م.ا" بقرية دمرو مركز المحلة مختلط بمياه الصرف الزراعى، وينبعث منها روائح كريهة قبل بيعهم لمعامل المخللات والمطاعم لبيعها للمواطنين تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بمركز شرطة المحلة.

كانت معلومات قد وردت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالغربية برئاسة الدكتور السيد أبو فريخة مدير الإدارة بقيام محمد محمد الدسوقى أحمد بإعداد حفرة فى أرض ملكه بقرية دمرو مركز المحلة 20م×20م فى عمق 3 أمتار وقيامه بدفن 50 طن جزر أصفر مملح معبأ فى أجولة بلاستيك لتجهيزه وبيعه لمعامل المخللات والمطاعم.

وتم إعداد حملة من مفتشو الأغذية والطب الوقائى ضمت الشناوى نجم مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، إيهاب الهنداوى مراقب أول الأغذية بالمحلة الكبرى، محمد عبد الفتاح مراقب الأغذية، محمود المنسى مفتش الأغذية.

وبالفحص تبين أن الأرض مستنقع مصرف لمياه الصرف الزراعى وينبعث منها روائح كريهة وتم كما تبين أن الجزر غير صالح للاستهلاك الآدمى كونه فى مكان غير مصرح للتصنيع به ومختلط بالطين بصورة مباشرة واختلاط مياه الصرف الزراعى بالجزر بصورة مباشرة تحرر المحضر 45566 جنح مركز المحلة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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