السلفيون بالسويس يرفضون دعم مرشح لـ"النور" لمشاركته فى تأسيس حزب الوطن

أصدر اتحاد شباب التيار السلفى الحر فى السويس، الذى يضم تحالف شباب حزب الأصالة والنور والبناء والتنمية بيانا يعلن من خلاله رفض دعم أحد مرشحى حزب النور، وهو طه حامد والتصويت للمرشح الآخر وهو عباس محمد بسبب مشاركة الأول فى تأسيس حزب الوطن الذى كان يرأسه عماد عبد الغفور.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أنهم يرفضون توصيات قيادات الدعوة السلفية والمشايخ لطه حامد ومجدى عثمان وعباس محمد مع حرية اختيار المرشح الرابع بالدائرة وأنهم يعلنون التصويت فقط لصالح عباس محمد مع إعلان أسماء باقى المرشحين قبل إجراء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية فى 22 نوفمبر القادم.

واتهم البيان أحد المرشحين بالتلاعب بالمال السياسى للعمل لصالح بعض مرشحى التيار المدنى والعلمانى على حد وصف البيان وذكر البيان سلسلة موثقة بالأرقام من التلاعب بالمال السياسى لبعض من الأشخاص بالمجتمع المدنى وبعض النشرات المحلية ومؤسسات حكومية.

وتابع البيان أنهم يطالبون برئيس حزب النور بالاعتراف بالخطأ بالدفع بأحد مؤسسى حزب الوطن على قوائم الترشح الخاصة به بالمقاعد الفردى، وأنهم يرفضون أى توصيات بترشيح أى شخص من عدم دون توحيد جبهة التيار السلفى، واختيار مرشحين يعملون لصالح الدعوة السلفية ولديهم تاريخ بالدعوة مشرف.