بالصور.. الصرف الصحى يستعد للنوة بمشاركة المجتمع المدنى فى الإسكندرية

قام اللواء يسرى هنرى رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية التابعة لوزارة الإسكان اليوم بجولة لتطهير شنايش الصرف الصحى استعدادا لموسم الشتاء.

وأشار بيان صادر عن محافظة الإسكندرية منذ قليل إلى أن الجولة بدأت من المنتزه وحتى المنشية بمشاركة منظمات من المجتمع المدنى والصحفيين، وذلك فى اطار الشفافية وإمكانية مشاركة المجتمع المدني في المشروعات المطلوبة لرفع كفاءة أعمال شركة الصرف الصحى.

من جانبه قال اللواء يسرى هنرى إن شركة الصرف الصحى بالاسكندرية تخدم حوالى 489342 نسمة إجمالى عدد سكان الإسكندرية من خلال 4313.2 كم خطوط طرد وانحدار و 133 محطة رفع و17 محطة معالجة ملحق بها عدد شنايش تجميع أمطار لا تقل عن 200 الف شنيشة تتركز معظمها فى مناطق تجميع الأمطار وطريق الكورنيش وبالرغم من العمل المستمر إلا أن شركة الصرف الصحى تعانى من بعض المشكلات فمنذ 3 سنوات تقريبا و شبكة الصرف الصحى تعانى من كثرة الضغوط بسبب التوسع العمرانى الكبير.

وأوضح أن الشركة تحاول استيعاب الأزمة، حيث بدأت فى تغيير الشبكات وقامت الشركة بإحلال وتجديد شبكة الصرف بأكثر من 200 شارع بتكلفة تصل إلى 140 مليون جنيه ومعظمها فى مناطق ساخنة ليس فى اتجاه الكورنيش فقط، إلا أن التجاوزات مازالت مستمرة حيث يتم تطهير الشنايش من مخلفات مبانى وأسمنت وحجارة ما يؤدى إلى زيادة المشكلة فى حين أنه اذا تم استخدام الشبكة بشكل جيد فإنها يمكن أن تتحمل موسم الأمطار من 6 أشهر إلى سنة.

وأوضح "هنرى" أنه من بين أهم المشكلات التى تواجهها شركة صرف صحى الإسكندرية هى سرقة أغطية المطابق والتى يبلغ ثمن الغطاء الواحد 1000 جنيه وقد قامت الشركة بتغيير أغطية المطابق من حديد لمادة أخرى لمنع سرقتها ولكى تزيد فى قدرتها على التحمل؛ كما أن الشركة الآن على الرغم من تبعيتها لوزارة الإسكان إلا أنها تدار بجهودها وهي بحاجة إلى ما يقرب من 32 سيارة شفط و نافورى حيث أن السيارات الموجودة حاليا انخفض معدل كفاءتها كثيرا

وذكر هنرى أنه من بين الحلول الجذرية التى تعمل على القضاء على غرق الإسكندرية بسبب موجات الأمطار هو توفير موارد مالية لشراء معدات تطهير لـ8 مناطق بتكلفة تصل إلى 75 مليون جنيه سنويا وسرعة الانتهاء من رفع كفاءة محطة رفع السيوف والقائم على تنفيذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، حيث تمثل المحطة الرئيسية لاستقبال تصرفات شرق الإسكندرية وهذا سيؤدى إلى تقليل ساعات تصريف مياه الأمطار بالشبكات وقت الذروة.

واستطرد هنرى أنه من المقرر دراسة إمكانية عدم استخراج أى رخصة للبناء قبل الرجوع إلى شركة الصرف لدراسة موقف المبنى حتى لا يتم عمل صرف عشوائى يضر بشبكة الصرف الصحى.

ومن المقرر أن يقدم اللواء هنرى مقترحاته للمهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبوع المقبل.

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