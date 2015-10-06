ضبط مخزن قطع غيار سيارات وأدوات منزلية عليها بيانات غير صحيحة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة موسعة للرقابة التجارية بتوجيهات مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وتحت إشراف إميل عجبان وكيل المديرية، وضمت عبد العزيز فتوح رئيس الرقابة وعلى أشرف وسعيد كامل المفتشون بالإدارة.

وقال مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية فى تصريحات خاصة باليوم السابع إنه تم ضبط مخزن لقطع غيار السيارات يقوم صاحبه بتغيير معالم قطع الغيار بإزالة المنشأ المدون على السلعة وإضافة بينات مخالفة للواقع تم التحفظ على كميات من قطع الغيار والأدوات المستخدمة وتحرر عن ذلك محضر قيد تحت رقم 6244 جنح اللبان وجارى العرض على النيابة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن للأدوات المنزلية، مدون عليها بواسطة ستيكرز يسهل إزالته صنع فى الهند ودون الاحتفاظ بمستندات تثبت مشروعية حيازتها وتم التحفظ على 700 دفاية، وتحرر عن ذلك محضر قيد برقم 22710 جنح محرم بك والمخازن بمنطقة اببس العاشرة وجارى العرض على النيابة.

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