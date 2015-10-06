بالصور.. على خطى الإخوان.. مسيرة استعراض قوة لحزب النور بالبحيرة

شهدت كفر الدوار بالبحيرة، مسيرة بالسيارات لأعضاء حزب النور، استعرضوا خلالها قوتهم، ورفعوا خلالها شعار الحزب.

وأكد هيثم عبد العزيز المحامى وأحد نشطاء القوى السياسية، أن هذه المسيرة تعكس رؤية الحزب السلفى لإرهاب باقى مرشحين البرلمان بالدائرة.

وأضاف عبد العزيز، أن الشعب المصرى على درجة كبيرة من الوعى، ولا تنطلى عليه تلك التصرفات المُسْتَهْلَكَة سابقًا من قِبَل جماعة الإخوان الإرهابية.

>



>