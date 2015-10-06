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الدفاع الروسية تؤكد: عملياتنا فى سوريا تتم بالتنسيق مع الجيش السورى

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الدفاع الروسية تؤكد: عملياتنا فى سوريا تتم بالتنسيق مع الجيش السورى الدفاع الروسية تؤكد: عملياتنا فى سوريا تتم بالتنسيق مع الجيش السورى
قالت وزارة الخارجية الروسية إن العملية الجوية الروسية فى سوريا تجرى بالتعاون مع الجيش السورى على الأرض، وتختلف عن عمليات التحالف الدولى الذى نسق مع العراق ورفض التنسيق مع دمشق.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن "موسكو لا تنوى الانضمام إلى التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة لأنها تعتبر نشاطه فى سوريا غير شرعي، لأنه دون تفويض أممي، وطلب من السورية، وإنما الشرعى فى العراق، لأنها تجرى بموافقة بغداد، وإذا قام التحالف بمثل هذه الخطوات فى سوريا ستكون شرعية".

وأضافت زاخاروفا أن موسكو لن ترسل قوات برية إلى سوريا، ولن تكرر السيناريو الأفغانى أو الليبى فى دمشق، ولا يوجد هناك حملة تجنيد لارسال متطوعين للقتال بجانب الأسد.

وأضافت أن مشكلة التنظيمات الإرهابية فى سوريا تتمثل فى وجود عدد كبير من الجماعات الإرهابية إلى جانب "داعش" و"جبهة النصرة" تتعاون فيما بينها، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قال إن من يتصرف كإرهابى فإنه إرهابى ويجب التعامل معه كإرهابي.

ودعت زاخاروفا وسائل الإعلام العالمية إلى التوقف من "الدعاية" المضادة لروسيا، مؤكدة أن روسيا منفتحة تماما ومستعدة لتقديم كامل المعلومات والرد على أى أسئلة بشأن عملياتها فى سوريا.
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