الأهلي يدرس الإبقاء علي «جدو» و«عبدالفضيل» وإعارة «حازم» و«عبدالظاهر»

دارت مشاورات داخل النادي الأهلي بين محمد عبد الوهاب، عضو مجلس الإدارة، والجهاز الفني الجديد بقيادة عبد العزيز عبد الشافي، حول مستقبل محمد ناجي جدو، وشريف عبد الفضيل.

ويدرس الطرفين الإبقاء على كلا من محمد ناجي جدو وشريف عبد الفضيل، لعدم تكلفة خزائن النادي شروطا جزائية للاعبين.

كما مال الطرفين للاستقرار على إعارة أحمد عبد الظاهر، والذي أعلن عن رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء في ظل وجود رباعي هجومي للفريق يقلل من فرصه في المشاركة.

ويدرس الطرفان أيضا إعارة شريف حازم، في ظل العروض المقدمة له، وخاصة بعد استقدام الأهلي لرامي ربيعة وأحمد حجازي.