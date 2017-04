في السعودية: حملة "بوبا" للتأمين الصحّي للحوامل والأمهات

بعنوان (أمومتي بلس، أمومتي)، تعرّفت السعوديات على حملة شركة "بوبا" العربية للتأمين التعاوني، في السعودية.. برامج التأمين الصحي الجديدة هذه، تغطي احتياجات المرأة في حملها وأمومتها، من خلال خدمات طبية تضمن لها الأمان والراحة، بعيداً عن القلق في هذه الرحلة المليئة بالعواطف المضطربة.

وداعاً للدفع النقدي

يتميز برنامج (أمومتي بلس) عن برنامج (أمومتي) بأنه يشمل تغطية الحالات المسبقة والمزمنة خلال الحمل وبعد قدوم المولود. كما أن إطلاقه جاء بعد إحصائية أجرتها "بوبا" تعرفت من خلالها على رغبات عشرات الآلاف من العائلات السعودية. بتوفير أفضل تغطية تأمين صحي لكافة أفراد المجتمع. يستدرك المهندس الشريف حميد الدين، مدير عام قطاع الأفراد والعائلات بشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني: تعليقاً على هذه المعلومة: "كل سيدة حامل تستحق أفضل مستويات الرعاية الطبية المتكاملة لتتمكن من الاستمتاع بأمومة صحية تضمن راحة البال لها ولعائلتها الكريمة خصوصاً وأن أكثر من 150 ألف سيدة يدفعن نقداً لقاء ولادتهن في مستشفيات خاصة حول السعودية"..

لأمومة راقية

يتفوق برنامجا، (أمومتي) و(أمومتي بلس) عن البرامج الأخرى التي تعنى بالأفراد والعائلات السعودية، أنهما يعكسان بامتياز حرص "بوبا" العربية الدائم على معرفة احتياجات عملائها فالبرنامجان قائمان تفصيلات جديدة ومبتكرة، يعلّق المهندس الشريف حميد الدين: "الوفاء بالوعد من الشيم العربية، التي تعهدنا من خلالها أن نكون شركاء في الرعاية الصحية بما لدينا من إمكانيات ملفتة، وخبرات عالمية متميّزة في مجال التأمين الصحي، فأرقى ما نقدمه هو لأسمى ما في الحياة وهي الأمومة".

أسرعي

بكل ما لدى "بوبا" من ثقة ببرامجها، التي صممت خصيصاً للأم الحامل لتغطية الحمل والولادة، تتحدث ولاء نحاس، مديرة أولى لتطوير قطاع الأفراد والعائلات في بوبا العربية، وبثقة تملأ قلوب الحوامل والأمهات، عن برنامجي (أمومتي بلس، أمومتي) فهما الأول من نوعهما في السعودية لخدمة كل سيدة حامل ومساعدتها على العيش بحياة أكثر صحة وسعادة، تخاطب ولاء كل النساء: "فور انضمامك للبرنامج مباشرة وبدون أي فترة إنتظار، ستتفاجئين بخدمات أخرى عديدة، منها توفير شبكة واسعة، تضم أكبر وأفضل مزودي الخدمة من المستشفيات والعيادات الطبية المتخصصة بالسعودية".

ليس سراً

ليس سراً أن "بوبا" العربية أطلقت أيضاً برنامجاً خاصاً لللأفراد السعوديين من الجنسين لخدمة شريحة أكبر من السيدات (الطالبات، المعلمات وموظفات القطاع الحكومي على حد سواء) بمزايا وفئات تغطية متعددة ضمن خططها لتطوير منتجات التأمين للعوائل والأفراد السعوديين.

نبذة عن بوبا العربية

تٌعّد شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، الشركة المتخصصة الأولى في التأمين الصحي بالمملكة، وهي تلتزم بالاهتمام بالأرواح التي تؤتمن عليها، وتسعى دائماً للوفاء بوعدها لعملائها بأن تكون شريك الرعاية الصحية الأفضل مستندة على معرفتها الطويلة وخبراتها المتميّزة في هذا المجال، وما تقدمه لعملائها من أرقى مستويات الابتكار في المنتج والخدمة.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع بوبا على الإنترنت:

