أفضل المستشفيات لمتابعة الحمل والولادة في الرياض

• مستشفى الحمادي

يقدم قسم طب النساء والولادة العديد من الخدمات للسيدات، فهو يعمل على توفير خدمات متميزة ومستوى عال ومتقدم من الرعاية الصحية للنساء والأطفال، والقسم عبارة عن مبنى مستقل يقدم خدماته عن طريق طاقم طبي متخصص من استشاريات ذوات خبرة عالية، وأخصائيات حائزات على شهادات اختصاص، وقابلات محترفات، وممرضات يملكن خبرة مهنية.

ويضم المستشفى 76 غرفة مجهزة بخدمات فندقية خمس نجوم، من بينها: أجنحة ملكية، وأجنحة فاخرة تتمتع السيدات فيها بدرجة عالية من الخصوصية، وتتم فيها المتابعة ما بعد الولادة، كذلك تشخيص وعلاج جميع الحالات الطبية النسائية.

رقم التواصل للحجز أو الاستعلام: 0096614622000

موقع المستشفى: طريق العليا في الرياض.

• مستشفى دله

يعتبر مستشفى دله من أشهر مستشفيات المملكة العربية السعودية، فهو يوفر أفضل الأجهزة والرعاية الصحية للنساء والأطفال، كما يعتمد المستشفى على برنامجين للنساء الحوامل، وهما:

1. برنامج متابعة الحمل، ويتضمن ما يلي:

• الزيارات الدورية لمراجعة طبيبات النساء والولادة كحد أقصى13 زيارة خلال فترة الحمل.

• إجراء التحاليل التالية حسب رأي الطبيبة: فصيلة الدم، تحليل الدم CBS، تحليل سكر الدم، تحليل البول الكامل، التهاب الكبد الوبائي، تحليل الزهري، الأجسام المضادة، فحص بالموجات الصوتية من مرة إلى مرتين، تخطيط للجنين مرة أو مرتين، تحاليل دورية للدم وسكر الدم مرتين كحد أقصى، تحليل البول ومراجعة الوزن، فتح الملف.

2. برنامج متابعة الحمل والولادة، ويتضمن جميع خدمات متابعة الحمل، بالإضافة إلى الخدمات التالية:

• تكلفة الأكسجين والاثيونكس.

• فتح ملف مجاني للطفل بعد الولادة.

• تحليل البول ومراجعة الوزن حسب رأي الطبيبة.

• تحاليل دورية للدم وسكر الدم مرتين كحد أقصى.

• تكلفة استخدام الجفت أو جهاز الشفط أو الشق العجاني.

• إجراء التطعيمات الأولية للطفل المولود بعد الولادة مباشرة وخلال البرنامج.

• مراجعة مجانية للمستشفى بعد الولادة للأم والطفل مرة واحدة خلال أسبوع.

• إقامة المولود في الحضانة لمدة يومين على أن تكون حالة المولود طبيعية.

رقم التواصل للحجز أو الاستعلام: 920012222

موقع المستشفى: طريق الملك فهد في الرياض.

• مستشفى الحبيب:

تقدم المجموعة برنامج متابعة الحمل، وبرنامج الولادة الذي يتم بطاقم نسائي 100% في جو من الأمان والراحة للأم والطفل بأيدي استشاريات مؤهلات في حضور طبيبة متخصصة في العناية بالأطفال حديثي الولادة، غير ذلك يتمتع قسم الولادة بإقامة هادئة لكِ في أجنحة وغرف تنويم فاخرة ورعاية فائقة الجودة على مدار الساعة.

رقم التواصل للحجز أو الاستعلام: 462222496611

موقع المستشفى: طريق الملك فهد في الرياض.