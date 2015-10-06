"آسف ياريس" تنشر فيديو لمبارك عن عدم إقامة علاقة مع إيران بسبب قاتل السادات

نشرت صفحة "أنا آسف ياريس"، فيديو للرئيس الأسبق حسنى مبارك، يؤكد خلاله عدم إقامته علاقة رسمية مع دولة إيران، بسبب قيامها بإطلاق اسم قاتل الرئيس أنور السادات، على أكبر شوارع العاصمة الإيرانية طهران.
وعلق أدمن الصفحة على الفيديو بقوله: " هكذا كان وفاء الجندى للقائد، الرئيس مبارك"، وقال مبارك فى الفيديو:" أنا معنديش مشاكل مع إيران إلا أن عندهم أكبر شارع فى طهران اسمه باسم الرجل اللى اغتال الرئيس السادات.. قولت لهم مافيش حاجة اسمها كدة..الرئيس السادات دة كان رئيس مصر.. وطول ما انتوا بتعملوا كدة معناها مش هعيد العلاقات معاكم".
وعلق أدمن الصفحة على الفيديو بقوله: " هكذا كان وفاء الجندى للقائد، الرئيس مبارك"، وقال مبارك فى الفيديو:" أنا معنديش مشاكل مع إيران إلا أن عندهم أكبر شارع فى طهران اسمه باسم الرجل اللى اغتال الرئيس السادات.. قولت لهم مافيش حاجة اسمها كدة..الرئيس السادات دة كان رئيس مصر.. وطول ما انتوا بتعملوا كدة معناها مش هعيد العلاقات معاكم".
>
">مبارك : قاطعت إيران علشان عندهم أكبر شارع بأسم قاتل السادات
#أسف_ياريس|فيديو للتاريخ | هكذا كان وفاء الجندى للقائد- الرئيس مبارك : أنا معنديش مشاكل مع إيران الا أن عندهم أكبر شارع فى طهران أسمه بأسم الراجل اللى أغتال الرئيس السادات قولت لهم مافيش حاجة اسمها كدة الرئيس السادات دة كان رئيس مصر ..وطول ما انتوا بتعملوا كدة معناها مش هعيد العلاقات معاكم ..!Posted by أنا أسف ياريس on Tuesday, October 6, 2015