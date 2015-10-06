خالد صلاح: المشككون فى نصر أكتوبر "أنصاف رجال" لا يدركون الحرب والانتصار

هنأ الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، المصريين والقوات المسلحة، بالذكرى الـ42 لنصر أكتوبر المجيد، منتقدًا فى الوقت نفسه تقارير "الجزيرة القطرية" المشككة فى نتائج حرب 73.

وقال الكاتب الصحفى، عبر برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار" إن هؤلاء الذين يطعنون فى نصر السادس من أكتوبر "أنصاف رجال وتافهين"، لم يخوضوا معركة من قبل، ولا يدركون الحرب والانتصار والشرف.

وأكد خالد صلاح، أن نصر أكتوبر يدرس فى أعتى جامعات العالم ولا يمكن التشكيك فيه، ويمثل الانتصار الوحيد للأمة العربية، بعد أن اعترفت به تل أبيب.

وأوضح الكاتب الصحفى، أن قطر تسخر إعلامها للطعن فى نصر أكتوبر، وتعمل على كسر أمة بانتصاراتها ورموزها وجيشها ووطنيتها، مشيرًا إلى أن هؤلاء يعملون "خدم" لدى أجهزة المخابرات الأجنبية، ويستهدفون ضرب المصريين فى همتهم وعزيمتهم ويصب فى صالح إسرائيل.

وحذر رئيس تحرير "اليوم السابع" من الخطر القائم ضد مصر، مشيرًا إلى أن حركة حماس هاجمت حفلاً لإحياء ذكرى أكتوبر فى غزة وألقت القبض على عدد من المشاركين به.