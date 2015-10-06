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اللحوم الحمراء والبصل أهم الأطعمة المسببة لرائحة المهبل الكريهة

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اللحوم الحمراء والبصل أهم الأطعمة المسببة لرائحة المهبل الكريهة اللحوم الحمراء والبصل أهم الأطعمة المسببة لرائحة المهبل الكريهة
نتائج جديدة ومثيرة كشف عنها تقرير حديث عبر موقع “Health”، الطبى الأمريكى المتخصص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، حيث أفاد بأن الطعام الذى تتناوله السيدات يمكن أن يتسبب فى تغيير رائحة المهبل، ولكن ما هو أكثر أهمية هو أنه يمكن أن يؤثر على الصحة أيضاً.

وقالت طبيبة أمراض النساء مارى روجيه، إن المهبل لديه رقم هيدروجينى، وعدد من البكتيريا الجيدة التى تحارب العدوى، لافتةً إلى أن الطعام الذى تتناوله يوميا يمكن أن يغير من قيمة الرقم الهيدروجينى، ولكن أيضا يغير رائحة المهبل الطبيعية.

وأوضح الخبراء أن التوازن الطبيعى للمهبل يمكن أن يتضرر من الأطعمة التالية: التوابل، والبصل، والحليب، والهليون، واللحوم الحمراء، والقرنبيط وغيرها.

وأشار الباحثون إلى أن تناول الفواكه والخضراوات التى سوف تحافظ على درجة الحموضة المهبلية الطبيعية وصحة المهبل.. وأضاف الخبراء أن استهلاك الكثير من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة القمح وشرب الكثير من السوائل، خاصة الماء يحافظ على المهبل نظيف وصحى.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك شرب اللبن ولكن يجب التأكد من كمية السكر، حيث إن الإكثار من السكر يمكن أن يسبب التهابات فى الجهاز التناسلى الأنثوى.

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مصر 365