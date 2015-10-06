أخبار عاجلة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. محافظ القاهرة: "مفيش مرة حضرت للأهلى ماتش وخسر"

Google+ Print
بالفيديو.. محافظ القاهرة: "مفيش مرة حضرت للأهلى ماتش وخسر" بالفيديو.. محافظ القاهرة: "مفيش مرة حضرت للأهلى ماتش وخسر"
قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إنه لا ينتمى لأى من ناديى القمة “الأهلى أو الزمالك”، لكنه يميل لتشجيع الأهلى، مضيفا “مفيش مرة حضرت للأهلى ماتش فى الأستاد وخسر ومجلس الإدارة اتحايل عليا أجى ماتش الزمالك اللى فات “.
>

جاء ذالك ، خلال جولة محافظ القاهرة، بميدان المطرية وحلمية الزيتون، لتفقد أعمال الإزالة لقضبان الترام، وطالب بعض المواطنين الدكتور جلال السعيد بحضور مباراة السوبر القادمة ليفوز الأهلى .

كما داعب جلال السعيد بعض الأطفال ، وحاول إعطائهم بعض الأموال، كنوع من المداعبة لهم، إلا أن الأطفال رفضت الحصول على أى أموال من المحافظ ، مما سبب له بعض الإحراج ، خلال جولته .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011