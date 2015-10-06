بالفيديو.. محافظ القاهرة: "مفيش مرة حضرت للأهلى ماتش وخسر"

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إنه لا ينتمى لأى من ناديى القمة “الأهلى أو الزمالك”، لكنه يميل لتشجيع الأهلى، مضيفا “مفيش مرة حضرت للأهلى ماتش فى الأستاد وخسر ومجلس الإدارة اتحايل عليا أجى ماتش الزمالك اللى فات “.

جاء ذالك ، خلال جولة محافظ القاهرة، بميدان المطرية وحلمية الزيتون، لتفقد أعمال الإزالة لقضبان الترام، وطالب بعض المواطنين الدكتور جلال السعيد بحضور مباراة السوبر القادمة ليفوز الأهلى .

كما داعب جلال السعيد بعض الأطفال ، وحاول إعطائهم بعض الأموال، كنوع من المداعبة لهم، إلا أن الأطفال رفضت الحصول على أى أموال من المحافظ ، مما سبب له بعض الإحراج ، خلال جولته .