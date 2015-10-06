بالأسماء.. وزير الأوقاف يعلن ارتفاع حالات وفاة الحجاج بحادث منى لـ 148

صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بأنه أجرى اتصالا مع السفير عادل الألفى قنصل مصر فى مدينة جدة السعودية ، أفاد فيه بأن عدد الوفيات قد ارتفع إلى 148 حالة وفاة، فى حين انخفض عدد المبلغ عنهم من المفقودين والمتغيبين إلى 86 مفقودا ومتغيبا.

وتم العثور على السيدة نحمد سيد أحمد عوض ضمن المصابين بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز وفق الكشف الذى ورد اليوم بأسماء المصابين من القنصلية المصرية.

وفيما يلى بيان بالأسماء:

أ – الوفيات المبلغ بها من بعثة وزارة التضامن ” حج الجمعيات ” :

ب – الوفيات المبلغ بها من بعثة حج السياحة :

جـ – الوفيات المبلغ بها من بعثة وزارة الداخلية ” حج القرعة ” :

>م الاسم المحافظة المستشفى المتوفى بها>1. أحمد رضا رضوان الشرقية المعيصم>2. السيد محمد عبد الله إبراهيم البحيرة المعيصم>3. هدى مصطفى محمد محمد مراد الدقهلية المعيصم>4. سمير السيد محمد الحجر الشرقية المعيصم>5. مصطفى أبو الفتوح علي صالح الدقهلية المعيصم>6. محمد عبد الله السعيد السولية الدقهلية المعيصم>7. نجلاء فوزي أحمد مشالي الدقهلية المعيصم>8. وهيبة محمد محمود زلهف الإسكندرية المعيصم>9. صابر أحمد محمد البربري الغربية المعيصم>10. سعيد عبد النبي أحمد القاهرة المعيصم>11. جمال حسن سالم الرصاص ج. مركزية المعيصم>12. عزة محمود السيد عزيز ج. مركزية المعيصم>13. صلاح الدين موسى محمد موسى القاهرة المعيصم>14. صابر عبد التواب عبد المنعم المنيا المعيصم>15. محمود عبد الحي محمد مصطفى قنا المعيصم>16. بسيوني عبد المجيد إبراهيم الغربية المعيصم>17. شتيوي حسونة محيسن الإسماعيلية المعيصم>18. محمد فتحي شاكر محمد القاهرة المعيصم>19. صبري حمزة عمر حسنين الدقهلية منى الجسر>20. أحمد طه أحمد نصير الغربية المعيصم>21. منال عبد العزيز ألهم خالد المنيا المعيصم>22. جابر علي محمد سعد الفيوم المعيصم>23. ياسين ياسين فارس خليل الدقهلية المعيصم>24. عفت حسن محمد يوسف القاهرة المعيصم>25. توحة زكي الدين محمد أسيوط المعيصم>26. طارق عوض عبد النبي عوض الشرقية المعيصم>27. سامي عبد الغفار إسماعيل الإسماعيلية المعيصم>28. عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد احمد الدقهلية درة الإيمان>29. ايمان ابراهيم عبد الحميد الدقهلية درة الايمان>30. فتحية عبد القوي عبد الستار المؤسسة دار الايمان المهاجرين>31. محمد احمد عبد العال عبد العال غباش الشرقية رامادا>32. كمال عبد الفتاح عبد الجواد القليوبية ابراج مكة>33. عيد عبد التواب عبد المجيد الفيوم الإيمان الذهبي>34. خليفه محمد عمر المنيا الايمان جراند 2>35. محمد عبد الرحمن محمد علي أسوان>36. خالد عبد الهادي عبد الحافظ احمد المنيا>37. بسيطه عبد السميع عبد الكريم أسيوط>38. محمد عبد العزيز احمد دياب الدقهلية>39. سعيده عبد العاطى مفتاح عثمان أسيوط>م الاسم جواز السفر العمر>1. سعدية علي أحمد محمد 11972177 54>2. سليمان محمد حسانين رجب 00235660 81>3. حنان عبد العظيم حسن عبد الرازق 06891606 52>4. السيد عبد المحسن السيد منصور 12155585 58>5. سيد محمد عراقي يوسف عراقي 14668296 51>6. محمد لطفي السيد فياض 15512653 58>7. مها النبوي عبد الواحد كاعوة 15705797 48>8. شريف عبد الحليم عبد السلام الجحش 12369019 62>9. مديحة عبد الوهاب محمد القاضي 16059441 65>10. صبح النبوي عبد الواحد كاعوة 06563231 43>11. عبد الفتاح شرف الدين علي القاضي 09915920 75>12. محمد محمد أحمد المصري 04069516 61>13. نعمات عبد الستار سليمان مطر 15227231 57>14. أمال محمد عبد الرحمن مش 12369092 63>15. فكيهه السيد أحمد العشماوي 11919834 53>16. فوزية يوسف أحمد سنبل 12397851 61>17. نورا عمر علي السنور 03773853 49>18. امبارك مصطفى احمد عبد الكريم 09658662 70>19. سماح محمد محمود عثمان 09726542 66>20. وفاء كمال عبد العال الجاكى 12246943 51>21. عبد الله عبد المعبود محمد عبد القوي 03904132 67>22. سعدية احمد عبد الستار البحيري 12035275 69>23. ابراهيم محمد حارس مسعود 14489234 61>24. محمد ايهاب يوسف خليل 12885821 52>25. سهير السيد محمد عبد الخالق 15375525 46>26. رضا محمد رزق عبد النبي 02019393 62>27. امنه حمدان احمد ناصر>28. نصار عبد المحسن مهران مكى>29. وفاء حسنى محمد احمد>30. نجيه فتحى عبد المعطى على>31. رسمية عبد العليم موسى شحاته>32. عبد الحليم السيد عبد الحليم الباسل>33. سوسن احمد السيد اللواني

م الاسم الفندق رقم الجواز

>1. أبو زيد صبحي أبو زيد السيد العليان مودة 15172993A

>2. جميل أحمد محمد الساكت مبارك 15116521A

>3. فرج محمد إبراهيم البطحيشي مبارك 15174687A

>4. محمد عبد القادر عبد الهادي خيره الفجر البديع5 14296850A

>5. عثمان محمد عبد الغني مرسي العليان مودة 12156955A

>6. أشرف علي أحمد أحمد العليان مودة 15186557A

>7. محمد عبد الفتاح محمد محمد أزهار الصفا 15305470A

>8. نجيبة محمد أحمد الكسار بالبيد 12142797A

>9. سمير محمد حسنين عبد الله الجمال مبارك 15182212A

>10. غازي محمد غازي علام الفجر البديع 5 14334704

>11. شعبان محمد احمد حسن العليان مودة 14156814

>12. محمد جمعة محمد زيطها أزهار الصفا 15131547

د – الحجاج الفرادى وحجاج الداخل المبلغ عنهم بمعرفة بعض المواطنين المصريين .

هـ – الأسماء التي سلمتها السلطات السعودية لمعالي وزير الصحة ولم ترد في الكشوف السابقة ، وعددها 18 ، وبيانهم كالتالي:

و – أسماء تم حصرها بمعرفة فريق عمل القنصلية المصرية بجده ، وعددها 20 ، وبيانهم كالتالي :

وقد انخفض عدد المبلغ عنهم من المتغيبين والمفقودين والمتخلفين عن بعثاتهم إلى ( 86 ) حاجا ، وبيانهم كالتالي :

أ – المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة التضامن ” حج الجمعيات ” :

ب – المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة السياحة :

جـ – المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة الداخلية ” حج القرعة ” :

د – المبلغ عنهم من المواطنين من الحجاج الفرادى وحجاج الداخل :

هـ – البلاغات التي وردت للقنصلية المصرية بجدة عن المتغيبين والمفقودين والمتخلفين عن العودة إلى وطنهم أو جهة عملهم بالمملكة من حجاج البعثات والفرادى وحجاج الداخل معا ، وبيانهم كالتالي :

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>م الاسم>1- عواطف معوض البيومي>2- أحمد لطفي حسن محمد>3- سميرة علي حميده برعي>4- فتحية محمد سني>5- عاطف محمد محمد البنهاوي>6- يسرا محمد محمود>7- أحمد صابر عبد العزيز>8- مجدي بهنساوي>9- عادل عبد المقصود بلغشه>10- أحمد فوزي خفاجي>11- عبد النبي محمد يوسف رحيم>12- منال عبد المنعم الخالد>13- عبد الرحمن نبتيتى سالم هلهول>14- كامليا متولي محمد رضا>15- محمد عاشور كمال محمد>16- أحمد محمد أحمد فايد>17- شريف محمد جاد الكريم>18- صباح محمد علي خضر>19- السيد عبده عوض عوضين>20- سناء شحاته حسن>21- رجاء حسن حسين>22- محمد عبد العاطي محمد>23- احمد عبد الوهاب الشيخ>24- ايمان على ابراهيم القاضى>25- هدى محمد غانم>26- الهام سيد محمود عثمان>م الاسم>1- فاطمة محمود أحمد طه>2- عزيزة مصطفى أحمد محمود>3- أحمد عبد المجيد إبراهيم>4- جمال سيد حسن سيد>5- نادية سمير مصطفى عبد العال>6- عادل عبد الغفور يوسف>7- يوسف عبد الحميد>8- ملك السيد عبده عوضين>9- أحمد فاروق علي>10- منار جمال سيد حسن>11- أحمد محمد نادي>12- عبد الله السيد عبد الحليم>13- نجلاء ياسر>14- محمد محمد عبد المعطي>15- مصطفى أحمد عشماوي>16- أسامة أنور علي رافع>17- منه أبو الفضل>18- سميحة سيد مبروك>م الاسم>1- محمد سيد عبد المحسن>2- ناصر سالم السيد>3- إبراهيم محمد السيد>4- أحمد سليمان محمد سليمان>5- رجاء حسين محمود أبو حشيش>6- محمد أحمد عبد العال محمود>7- علي علي محمد علي>8- سهام عبد الله أنور>9- كمال احمد جاد>10- محمد كمال احمد>11- محمد خليل>12- باسم محمد السيد>13- فتحى محمد احمد عطا الله>14- عطية ابراهيم رفاعى محمود>15- احمد محمد هريدي>16- محمد محمود احمد صفر>17- محمد علي غانم نعينع>18- باسم محمد سعيد عبد الخالق>19- صابر محمد السيد سليمة>20- محمد ابراهيم سليم ابراهيم>م الاسم المحافظة فندق الاقامة بمكة>1. احمد الحسنين محمد المقرش الدقهلية رامادا>2. ثريا زكريا علي ابو السعود الاسكندرية الايمان جراند 2>3. جابر ابراهيم احمد شحات المنيا الايمان جراند 2>4. سعد علي خليفة عبد الوارث القاهرة دار الايمان المهاجرين>5. سعد محمود عبد الحليم حسن اسوان الايمان الخليل>6. سليمة ابو المجد خلف الإسماعلية رامادا>7. صبري حسين محمد نصار القاهرة الايمان جراند>8. طلبة محمد منصور الشرقية الايمان الخليل>9. عائشة عبد المعطي حسن عبد الرحمن الاسكندرية الايمان جراند2>10. عبد الحكيم عامر عبد الخالق عبد الحكيم القاهرة الايمان جراند>11. عبد المنعم عباس مصطفى القاهرة الإيمان جراند>12. علا احمد بركات متولي وزارة التموين رامادا>13. فاطمة احمد ابراهيم خيري الاسكندرية الايمان جراند 2>14. فتحي اسماعيل محمد عبد الله المنيا الايمان جراند 2>15. محسن محمد نجم الدين محمد الشرقية رمادا>16. محمود عبد القادر محمد حجاج ج/مركزية زمزم>17. مديحة محمود احمد عبد العال المنيا الايمان جراند2>18. نادية فؤاد عبد الفتاح البحيرة رامادا>19. نظمي حسانين ابراهيم عبد الله الدقهليه رامادا>م الاسم جواز السفر العمر>1. نجوى محمد محمد عبد الرازق 14562533 54>2. كريمة عبد المقصود محمد يوسف 15137173 50>3. منى محمد عبد الغني عبد الرازق 06202089 50>4. فاطمة محمد محمدي ابراهيم 11228096 30>5. صابر شحاته رجب عربي 02160629 61>6. احمد محمد حسين صالح 09052796 79>7. سها احمد لطفي حسن 14751506 39>8. احمد حمدان محمد بدر الدين 09375684 45>9. مبروكه عبد الفتاح محمد الشافعي 03766777 68>10. ظهره حسن عبد الله الديب 03684076 74>11. عبد الرجال محمد عبد المغيث حمزة 03937342 61>12. عايده سيد حسن عبد الكريم 14665785 65>13. اخلاص حامد ابراهيم ابراهيم 13490313 58>14. انور احمد حمودة البطاوي 09795295 37>15. رحمة رضا محمد فرماوي 09795340 27>16. نبيلة احمد السمان عبد المجيد 12545674 51>17. سعاد بدر محمد بخيت 14980842 71>18. عاطف علي عثمان شعبان 01232897 61>م الاسم السن الفندق رقم الجواز>1. عبد الحميد عبد المنعم محمد السايس 56 الفجر البديع 14937372>2. فاطمه فتحي علي حريز 62 العليان مودة 12156833>3. علي مطاوع علي رمضان 69 العليان مودة 14547252>4. نجوى عباس علي الشافعي 56 محمد سيف اليماني 03769447>5. عزيزه عبد القادر قطب ابو السباع 57 أوتاد 15159021>6. فتحية عبد الهادي عطية عبد الرحمن 60 لؤلؤة التوحيد 14613655>7. عادل ابراهيم بدوي خطاب 63 مبارك 09537844>8. معتز محمد عز الدين مصطفى الحريشي>9. خلود شحاته حسن عطا الله>10. مجدي عبد الله محمد المهدي>م الاسم>1. احمد حسن وهبي>2. عمار كامل عمار>3. ام حمد عبد الموجود محمد>4. علي علي ابراهيم صيام>5. فاديه كامل احمد مصطفى>6. عليه عبد القادر عيسى>7. محمد رفعت السيد جاد>8. هدى محمود عبد الرحمن محمد عليم الاسم>1. السيدة عبد الوهاب عبد العال>2. امل محمد ابراهيم>3. تباسيم عبد الله مبارك>4. ثريا محمد عفيفي>5. خديجة عبد المطلب عطا الله>6. زينب محمد محمد الحضري>7. سعيد عبد التواب عبد المجيد>8. سيدة متولي خليفة>9. صباح ثابت عبد اللطيف>10. صبحي محمد أحمد الجرادي>11. عطية أحمد رفاعي>12. علي صدقي محمود>13. عنايات عبد الرحمن>14. فادية محمد محمود مصطفى علام>15. فاطمة عبد الفتاح>16. كريمة محمود مصطفى>17. مباركة تركي عبد الرحمن>18. محمد حسن محمد رمضان>19. محمد فوزي عبد السلام الشافعي>20. محمد فؤاد محمد خليل>21. محمود شعبان احمد عامر>22. محمود محمد محمود بكري>23. مروة شحاتة بخيت أحمد عوض>24. نادية محمد عبد الغني عبد الرازق>25. نادية محمود جاد الحق>26. ناصر عبد المحسن مهران>27. نبيل صادق>28. نصرة عبيد عبدالله>29. نور الدين عبد الرحمن نور الدين>30. هانم عبد المنعم>31. وفاء حسني محمد بدر الدين



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