بالفيديو..حكاية تضحية المجند "محمد عفت" ضحى بذراعه فى سبيل تدمير مدرعة صهيونية

قصة بطل من أبطال حرب أكتوبر أصيب فى زراعه خلال اشتباكات مع العدو الإسرائيلى ، الجندى محمد عفت أحد مصابى حرب 6 أكتوبر بسلاح المهندسين واستطلاع المهندسين .

يروى عفت تفاصيل أصابته حيث قال : لما عبرنا كنا بنبلغ بعض المعلومات عن العدو للقيادة وفى يوم 19 فاختزل فيه انتصارى وبطولتى الخاصة بعد أن أصيب ذراعى الأيمن، بسبب شظية خارجة من دبابات العدو، وأصابتنى بالإغماء وفقدان الوعى حتى استيقظت ووجدت نفسى من الأسرى فى إسرائيل ولم أجد ذراعى بجانبى بعد دخولى العمليات واستسهالهم واتخاذهم لقرار بتر ذراعى بالكامل، وبعد الحرب أتينا إلى مصر الغالية مرة أخرى عن طريق الصليب الدولى فى تبادل الأسرى بين مصر وإسرائيل، ومن هذا اليوم وأنا أتلقى الرعاية الكاملة على كل المستويات من قبل القوات المسلحة.