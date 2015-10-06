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وزير الأوقاف: ارتفاع عدد وفيات المصريين في حادث منى إلى 148 حالة

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وزير الأوقاف: ارتفاع عدد وفيات المصريين في حادث منى إلى 148 حالة وزير الأوقاف: ارتفاع عدد وفيات المصريين في حادث منى إلى 148 حالة

أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بين الحجاج المصريين في حادث الجمرات بمنى إلى 148 حالة وفاة، في حين انخفض عدد المبلغ عنهم من المفقودين والمتغيبين إلى 86 مفقودا ومتغيبا.

وبحسب ما جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الأوقاف، الثلاثاء، مع السفير عادل الألفي قنصل في جدة، فإن الوفيات المبلغ بها من بعثة وزارة التضامن حج الجمعيات بلغت 39 ومن بعثة حج السياحة 33 ومن بعثة وزارة الداخلية 12، إضافة إلى الحجاج الفرادى وحجاج الداخل المبلغ عنهم بمعرفة بعض المواطنين المصريين والتي بلغت 26.

وأضاف الوزير أن الأسماء التي سلمتها السلطات لوزير الصحة ولم ترد في الكشوف السابقة بلغ عددها 18، إلى جانب بعض الأسماء تم حصرها بمعرفة فريق عمل القنصلية المصرية بجدة، وعددها 20 ليبلغ الاجمالى 148 حالة وفاة.

وأشار وزير الاوقاف إلى أن عدد المبلغ عنهم من المتغيبين والمفقودين والمتخلفين عن بعثاتهم انخفض إلى 86 حاجا منهم 19 من التضامن و18 سياحة و10 من وزارة الداخلية، إضافة إلى البلاغات التي وردت للقنصلية المصرية بجدة عن المتغيبين والمفقودين والمتخلفين عن العودة إلى وطنهم أو جهة عملهم بالمملكة من حجاج البعثات والفرادى وحجاج الداخل معا.

كما أعلن الوزير أنه تم العثور على السيدة نحمده سيد أحمد عوض ضمن المصابين بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز وفق الكشف الذي ورد إلى وزارة الاوقاف، الثلاثاء، بأسماء المصابين من القنصلية المصرية.

كما أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المتوفين وكذلك المتغيبين والمصابين المبلغ عنهم حتى الآن والبالغ عددهم 11 مصابا حتى الآن.

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