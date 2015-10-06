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الأمن اللبنانى يوقف ناشطاً بتهمة تحقير علم البلاد

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الأمن اللبنانى يوقف ناشطاً بتهمة تحقير علم البلاد الأمن اللبنانى يوقف ناشطاً بتهمة تحقير علم البلاد
أوقفت قوى الأمن الداخلى اللبنانية اليوم الثلاثاء ناشطا فى الحراك المدنى بتهمة تحقير علم البلاد.
>وذكر بيان صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى أن الناشط "أسعد ذبيان" قام بكتابة عبارات مسيئة على العلم اللبنانى المرسوم على حائط وزارة الداخلية أثناء قيام مجموعة من الحراك المدنى بالتظاهر فى المنطقة.

وأشار إلى أنه بناء على قرار القضاء المختص تم توقيف ذبيان بجريمة تحقير العلم اللبناني، وسبق وأن نسبت إلى ذبيان تصريحات اعتبرت مسيئة للدين المسيحى مما أثار استياء فى العديد من الأوساط اللبنانية.

على صعيد آخر.. فتح أهالى العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى تنظيمى النصرة وداعش الإرهابيين طريق كورنيش الروشة السياحى الشهير بالعاصمة اللبنانية بيروت بعد أن أغلقوه فى وقت سابق اليوم احتجاجا على عدم حل قضية أبنائهم المختطفين منذ أكثر من عام.

وتوجه الأهالى إلى مقر إقامة رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى فى منطقة عين التينة بالعاصمة اللبنانية لتنظيم وقفة رمزية فى إطار تحركاتهم الاحتجاجية.

يذكر أن تنظيمى داعش والنصرة الإرهابيين قد اختطفا 28 عسكريا من الأمن والجيش اللبنانيين أثناء الهجوم على بلدة عرسال فى أغسطس من العام الماضي، وقد أعدموا ثلاثة منهم، وجرت مفاوضات بين الدولة اللبنانية وجبهة النصرة عبر وساطة قطرية تركية لإطلاق سراح العسكريين مقابل سجناء متطرفين ورغم انتهاء هذه المفاوضات إلا أنه لم يتم تطبيق ما جرى الاتفاق عليه، بينما لم يحدث تفاوض جدى مع تنظيم داعش.
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مصر 365