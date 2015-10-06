رسميا.. طرح حقنة جديدة لعلاج الشيزوفرينيا تستخدم مرة كل شهر ونصف

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA اليوم، الثلاثاء، على طرح دواء جديد طويل المفعول لعلاج الأشخاص البالغين المصابين بمرض الشيزوفرينيا أو الفصام العقلى.

ويعرف الدواء الجديد باسم أريستادا "Aristada "، وهو يحتوى على المادة الفعالة أريبيبرازول لاوروكسيل "aripiprazole lauroxil"، وهو متوفر فى صورة حقنة، يحصل عليها المرضى كل 4 أو 6 أسابيع عن طريق حفنها فى العضل أو الزراع.

وتم التأكد من فاعلية وآمان الحقنة الجديدة بعد خضوع 622 شخصا لتجربة إكلينيكية استمرت 12 أسبوعا، وكانت النتائج إيجابية، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: الإصابة بعدم الثبات الحركى، حيث يعجز المريض على البقاء على وضعية الوقوف أو الثبات فى نفس المكان، ويشعر برغبة شديدة فى المشى والانتقال لمكان آخر، وكما أنه قد يسبب الوفاة حال خضوع الأشخاص المصابين بالخرف الناجم عن الذهان للعلاج به.

وتمتلك شركة الكيرميس Alkermes الحق الحصرى فى تصنيع الحقنة الجديدة لعلاج الشيزوفرينيا.

وتعد الشيزوفرينيا أحد الاضطرابات النفسية الشائعة، والتى تصيب 1% من سكان العالم، ومن أبرز الأعراض التى يشعر بها المريض: سماع أصوات غير حقيقية والاعتقاد بأن شخصا ما يقرأ عقله أو يتحكم فى أفكاره، مع الإصابة بالشك فى كل من حوله والانعزال عن المجتمع.