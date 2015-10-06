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خسرت 21 كيلو في 60 يوم و خسرت بطني و اردافي و زنودي و من100 كيلو اصبح وزني 79 كيلو دون حمية و دون رجيم

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خسرت 21 كيلو في 60 يوم و خسرت بطني و اردافي و زنودي و من100 كيلو اصبح وزني 79 كيلو دون حمية و دون رجيم خسرت 21 كيلو في 60 يوم و خسرت بطني و اردافي و زنودي و من100 كيلو اصبح وزني 79 كيلو دون حمية و دون رجيم

خسرت 21 كيلو في 60 يوم و خسرت بطني و اردافي و زنودي و #من100 كيلو اصبح وزني 79 كيلو دون حمية و دون نقدم لكم تجربة لاحدى مشتركات موقع رجيم نفهم فيها ان الارادة تصتع المستحيل .

النظام الخاص


فطور الصباح

كوب ليمون دافي
بعده بربع ساعه
كوب شاي + شريحه خبز +10 غرام زبدة + كوب حليب
الغذاء

شوربة الكراث + شريحة صدر دجاج 200 غرام +عصير ليمون
العشاء

عصير ليمون

خضار مسلوقه مع زيت زيتون + شوربة الكراث + 100 غرام لحم ابيض ( سمك ابيض دواجن ) + فاكهة ( كيوي او تفاح او برتقال )
تنويه

شرب الماء 3 لتر في اليوم
الرياضة يوميا ساعه

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