خسرت 21 كيلو في 60 يوم و خسرت بطني و اردافي و زنودي و من100 كيلو اصبح وزني 79 كيلو دون حمية و دون رجيم

خسرت 21 كيلو في 60 يوم و خسرت بطني و اردافي و زنودي و #من100 كيلو اصبح وزني 79 كيلو دون حمية و دون رجيم نقدم لكم تجربة لاحدى مشتركات موقع رجيم نفهم فيها ان الارادة تصتع المستحيل .

النظام الخاص



فطور الصباح

كوب ليمون دافي

بعده بربع ساعه

كوب شاي + شريحه خبز +10 غرام زبدة + كوب حليب

الغذاء

شوربة الكراث + شريحة صدر دجاج 200 غرام +عصير ليمون

العشاء

عصير ليمون

خضار مسلوقه مع زيت زيتون + شوربة الكراث + 100 غرام لحم ابيض ( سمك ابيض دواجن ) + فاكهة ( كيوي او تفاح او برتقال )

تنويه

شرب الماء 3 لتر في اليوم

الرياضة يوميا ساعه

شبكةعيونالإخبارية

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