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قنصل مصر بجدة: 16 مصابا فى "منى والرافعة" ما زالوا يعالجون بالسعودية

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قنصل مصر بجدة: 16 مصابا فى "منى والرافعة" ما زالوا يعالجون بالسعودية قنصل مصر بجدة: 16 مصابا فى "منى والرافعة" ما زالوا يعالجون بالسعودية
أكد السفير عادل الألفى، قنصل عام بجدة بالمملكة العربية ، أنه من السابق لأوانه الحديث عن صرف الهبات الملكية والتعويضات المقررة من جانب الملك سلمان ابن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لكونها مرتبطة بظهور نتائج التحقيقات التى كلفت بإجرائها المملكة.

وقال السفير عادل الألفى، قنصل عام مصر بجدة فى المملكة العربية السعودية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إذا ثبت تقصير من جانب الجهات التى تجرى السلطات السعودية تحقيقات معها فى حادثى الرافعة ومنى فمن حق المتضرر اللجوء للقضاء ما لم يتم التراضى بشكل ودى مع الضحايا.

وأشار السفير عادل الألفى، قنصل عام مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية، إلى وجود 9 مصابين مصريين فى حادث منى، و7 مصابين آخرين فى حادثة الرافعه ما زالوا جميعاً يتلقون الرعاية الطبية بالمستشفيات السعودية وحالتهم مستقرة.

وأضاف السفير عادل الألفى، قنصل عام مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية، أن عدد المتوفين فى حادث منى بلغ حتى الآن 148 حاجا مصريا و86 مفقودين و9 مصابين يتلقون الرعاية الطبية الكاملة بالمستشفيات.

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مصر 365

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