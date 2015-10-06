على جمعة: نصر أكتوبر من صنع الله رفع به رأس الشرق والدول الإسلامية

بارك الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، للشعب المصرى والعربى الذكرى الــ42 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مشدداً على أن هذا النصر رفع رأس الدول العربية والشرق كافة، حيث إنه علم العالم كيف يقاوم العدوان ويصد الطغيان، وتابع: "هذا النصر من خلق الله وأقر مفهوم الشهادة التى يريد أن يلوثها المرجفون والجماعات الإرهابية والمتطرفة".

وأضاف "جمعة" خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر فضائية "cbc"، أن النصر هو من عند الله سبحانه وتعالى، مشدداً على أن مصر هى التى واجهت جميع الغزاة وقضت عليهم، وتابع: "وستقضى على الإرهاب وتحلق رأسهم زيرو حتى نجتث كلاب النار".