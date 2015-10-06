على جمعة: قناة الجزيرة "نجسة" وبوق لإسرائيل

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه تعجب من ظهور قناة الجزيرة الـ"النجسة" حسب قوله، نظراً لضرورة توفير أموال ضخمة لتمويل هذه القناة، وتابع: "قناة، والله الواحد ما عاوز يقول اسمها لأنها نجسة لكن علشان الناس تبقا فاهمة بوضوح اللى اسمها الجزيرة وفى بعض الأحيان يسموها الخنزيرة".

وأضاف "جمعة" خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر فضائية "cbc"، أن هجوم القناة على مصر ومحاربتها لنصر أكتوبر يجعلنى أستنتج أنها بوق لإسرائيل، وتابع: "حتى إسرائيل لا تستطيع أن تقول مثل هذا الفُجر الذى يقال عبر قناة الجزيرة فى حق انتصار أكتوبر".

ولفت إلى أنه رفض التعامل معها على الرغم من إلحاحهم فى ذلك بسبب سياستها وكونها "ملعونة"، وتابع: "أخبرنى إحدى الشخصيات الكبيرة أن الرئيس السادات أرسله إلى شمعون بيريز برسالة بشأن المفاضات قبل كامب ديفيد.. فقال له شمعون طيب تعالى نجلس فى غرفة ملحقة بالمكتب وعندما فتح باب الغرفة وجد الحاخام الأكبر لإسرائيل جالس مع أمير قطر فاعتذر شمعون وأغلق الباب مرة أخرى.. فقال موفد السادات فعرفت أنها رسالة".

واستطرد مفتى الجمهورية قائلاً: "فوجئت بمن يخبرنى بالأسماء أن قناة الجزيرة تابعة للإخوان وليس إسرائيل ومن بين الأسماء واحد مكنش لاقى يأكل عيش هو من يشرف على القناة، ويمتلك الآن منزلين فى لندن الواحد منهم يساوى عدة ملايين".