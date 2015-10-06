بالصور.. ضبط مصنع تنر بدون ترخيص على مساحة 10 قراريط بالغربية

تمكن ضباط قسم شرطة المسطحات المائية بكفر الزيات، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج "التنر" مقام على مساحة 10 قراريط بقرية الفرستق، فى مركز بسيون، بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بمشاهدة تصاعد أدخنة كثيفة من المصنع.

وقال بيان صادر مساء اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية لمديرية أمن الغربية، إن قوات من المسطحات المائية توجهت على الفور، وتبين أن المصنع مقام بقرية الفرستق مركز بسيون التابع لمحافظة الغربية، بدون ترخيص ملك (م. ا. س) 41 سنة تاجر، واستخدامه مواد مجهولة المصدر من مخلفات المطابع، تُسْتَخْدَم فى المدابغ بواسطة فرن مزود بمدخنة على ارتفاع 4 أمتار، بالمخالفة لقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، وتم غلق المصنع وتعيين الحراسة اللازمة وضبط صاحب المصنع.

وبسؤال صاحب المصنع، اعترف بتشغيله بدون ترخيص، وتحرر المحضر رقم 47853 جنح مركز كفر الزيات، وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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