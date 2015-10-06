أخبار عاجلة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط مصنع تنر بدون ترخيص على مساحة 10 قراريط بالغربية

Google+ Print
بالصور.. ضبط مصنع تنر بدون ترخيص على مساحة 10 قراريط بالغربية بالصور.. ضبط مصنع تنر بدون ترخيص على مساحة 10 قراريط بالغربية
تمكن ضباط قسم شرطة المسطحات المائية بكفر الزيات، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج "التنر" مقام على مساحة 10 قراريط بقرية الفرستق، فى مركز بسيون، بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بمشاهدة تصاعد أدخنة كثيفة من المصنع.

وقال بيان صادر مساء اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية لمديرية أمن الغربية، إن قوات من المسطحات المائية توجهت على الفور، وتبين أن المصنع مقام بقرية الفرستق مركز بسيون التابع لمحافظة الغربية، بدون ترخيص ملك (م. ا. س) 41 سنة تاجر، واستخدامه مواد مجهولة المصدر من مخلفات المطابع، تُسْتَخْدَم فى المدابغ بواسطة فرن مزود بمدخنة على ارتفاع 4 أمتار، بالمخالفة لقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، وتم غلق المصنع وتعيين الحراسة اللازمة وضبط صاحب المصنع.

وبسؤال صاحب المصنع، اعترف بتشغيله بدون ترخيص، وتحرر المحضر رقم 47853 جنح مركز كفر الزيات، وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365