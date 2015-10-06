بالصور.. فى ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد.. أبناء مبارك يزحفون لمستشفى المعادى حاملين صوره وأعلام مصر.. الرئيس الأسبق يحيى أنصاره من غرفته.. و"سوزان" تظهر بجواره.. وأحد المحتفلين: الحق ما بيضعش

تزامنًا مع احتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر المجيد، توافد مساء اليوم الثلاثاء، عدد من "أبناء مبارك" إلى مستشفى المعادى العسكرى للاحتفال مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك بذكرى النصر.

وحرص المتواجدون على تشغيل أغانى النصر، وسط احتفالات ورقص وإشارات بعلامات النصر، وحمل الحضور لافتات تحمل صور الرئيس الأسبق "مبارك" وأعلام مصر، ولافتات عليها شعارات "كل سنة وأنت طيب يا صاحب الضربة الجوية"، "مبارك رجل الإنجازات"، "كل سنة وأنت طيب يا بطل العبور".

من جانبه خرج الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من شرفة حجرته بمستشفى المعادى العسكرى، لتحية أنصاره من رابطة "أبناء مبارك"، مشيرًا إليهم بيديه، ورد عليه المتجمعون أمام المستشفى بتحيته بهتافات "بنحبك يا ريس"، و"بطل الحرب أهو"، ورددوا هتافات منها: "صور ذيع يا مبارك مش هتضيع" و"يا مبارك يا مبارك إحنا واثقين فى انتصارك".

وفور بدء احتفالات "أبناء مبارك" بذكرى نصر 6 أكتوبر مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بدأ تشغيل "دى جى" أعده منسقو الاحتفالية، فى تشغيل الأغانى الوطنية التى منها "بسم الله" و"حلوة بلادى" و"اخترناه"، وفى تلك اللحظة خرج الرئيس الأسبق مرة أخرى وحيا المتجمعين الذين ازداد عددهم مع استمرار توافد أعضائهم على المستشفى للمشاركة فى الاحتفالية، وظهرت بجواره زوجته سوزان مبارك، التى بدا على ملامح وجهها السعادة من الاحتفاء الذى حظى به الرئيس الأسبق.

وقال محمد محمود أحد "أبناء مبارك" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنهم جاءوا اليوم لتوصيل رسالة للرئيس الأسبق يطمئنونه خلالها بأن الحق لا يمكن أن يضيع، وأن التاريخ لا يمكن تزييفه ودور مبارك فى حرب أكتوبر لا يمكن لأى أحد أن ينكره.

وقال حسن الغندور، إنهم أعدوا برنامجًا خاصًا للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر مع الرئيس مبارك، من خلال نصب شاشة عرض كبيرة و"دى جى" وعرض مقاطع فيديو تؤرخ لذكرى النصر، تشمل خطابات الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ومقاطع من حرب أكتوبر وملحمة العبور.

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