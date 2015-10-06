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إصابة 37 فلسطينيا فى مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجزى بيت إيل وقلنديا

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إصابة 37 فلسطينيا فى مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجزى بيت إيل وقلنديا إصابة 37 فلسطينيا فى مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجزى بيت إيل وقلنديا
أصيب 37 فلسطينيا فى مواجهات اندلعت، اليوم الثلاثاء، قرب حاجزى بيت إيل وقلنديا، فيما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى بالرصاص بشكل مباشر سيارة إسعاف فلسطينية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلى أطلق الرصاص بشكل مباشر على سيارة إسعاف وحطم زجاجها الأمامى فى منطقة بيت إيل.. مضيفة أن المواجهات الدائرة فى منطقتى حاجز قلنديا وبيت إيل منذ الصباح خلفت 37 مصابا، من بينهم 7 إصابات بالرصاص الحي.

وفى بيت لحم، أصيب شاب فلسطينى بجروح حرجة بعد أن سقط على رأسه فى مواجهات تجددت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على المدخل الشمالى لبيت لحم، بعد تشييع جثمان الشهيد الطفل عبدالرحمن شادى عبيد الله إلى مثواه الأخير.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر فى بيت لحم محمد عوض إن شابا فلسطينيا سقط على رأسه خلال مطاردته من قبل قوات الاحتلال فى مواجهات بمحيط مسجد بلال بن رباح، وقدمت له الاسعافات، ونقل إلى مستشفى بيت جالا لتلقى العلاج وصفت إصابته بالحرجة.
>كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني، بشكل متعمد، خلال مواجهات مدينة بيت لحم.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطاقم أثناء قيامه بإسعاف المصابين، فى المواجهات التى اندلعت فى محيط مسجد بلال بن رباح.
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مصر 365