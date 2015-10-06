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مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر اقتحام مسلح لبنك فى جازان جنوب السعودية

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مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر اقتحام مسلح لبنك فى جازان جنوب السعودية مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر اقتحام مسلح لبنك فى جازان جنوب السعودية
ذكرت صحيفة "الرياض" أن الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان - جنوب المملكة - تمكنت من ضبط مسلح قام باقتحام فرع احد البنوك بالمنطقة بسلاح من نوع رشاش وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية داخل صالة المراجعين.

ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكترونى عن مصادر خاصة قولها إن اثنين لقيا مصرعهما فيما أصيب آخران نتيجة لإطلاق النار بشكل عشوائي.

وأشارت المصادر الى أن الشخص المسلح المقتحم للبنك أحد منسوبى شركة خاصة بتغذية أجهزة الصرف الآلي.
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مصر 365

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