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روسيا تنفى قصف مدينة تدمر فى سوريا

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روسيا تنفى قصف مدينة تدمر فى سوريا روسيا تنفى قصف مدينة تدمر فى سوريا
أفادت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء نفيها بصورة غاضبة لتقارير بأن طائراتها شنت ضربات جوية ضد مدينة تدمر السورية قائلة إنها تقارير كاذبة.

ونسبت الوكالة إلى الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة قوله "جميع تقارير الإعلام الأجنبى بأن الطائرات الروسية ضربت مدينة تدمر هى كذب محض."

وأضاف "طائراتنا فى سوريا لا تضرب مناطق مأهولة.. ولا سيما تلك التى تضم آثارا، وفى وقت سابق اليوم قال التلفزيون الحكومى السورى ومرصد إن الطيران الروسى ضرب أهدافا تابعة لداعش فى تدمر.

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