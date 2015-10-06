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المقاصة لـ في الجول: لا يمكننا تلبية طلبات ثنائي الأهلي

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المقاصة لـ في الجول: لا يمكننا تلبية طلبات ثنائي الأهلي المقاصة لـ في الجول: لا يمكننا تلبية طلبات ثنائي الأهلي

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لنادي المقاصة إن فريقه لا يمكنه تلبية طلبات شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي جدو.

الأهلي خرج ليؤكد في وقت سابق إن مصر المقاصة هو النادي الأقرب للتعاقد مع الثنائي جدو وعبد الفضيل.

وليد هويدي المشرف على فريق الكرة أكد في وقت سابق لـFilGoal.com دخوله فريقه بالفعل في مفاوضات مع الثنائي جدو وعبد الفضيل.

ولكن على ما يبدو الأمور لن تتخطى مرحلة المفاوضات.

وقال حمد إبراهيم المدرب العام للمقاصة لـFilGoal.com: "الطلبات المالية لكلا من جدو وعبد الفضيل أبعدتهما عن الانضمام إلى المقاصة".

وأضاف "لا يمكننا قبول تلك الطلبات حتى لا نؤثر بالسلب على بقية لاعبي الفريق".

وأتم في تصريحاته مع FilGoal.com "لدينا نظام معين وضعه إيهاب جلال المدير الفني للفريق وهو الحفاظ على التقارب بين اللاعبين من حيث العقود".

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