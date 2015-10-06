مدرب الأهلي - باكيتا.. مكتشف داني ألفيش الذي يلعب بخطة تناسب فتحي ومهاجم واحد

عن شخصيته القوية التي لا تقبل التقصير من اللاعبين تحدث محمد زيدان لاعب الإنتاج الحربي ونجم منتخب مصر السابق لـFilGoal.com عن توماس شاف، المرشح لتدريب الأهلي.

وكان الأهلي ودع بطولة الكونفدرالية الإفريقية من الدور نصف النهائي عقب الهزيمة من أورلاندو بايرتس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ستاد السويس، ليقرر مجلس إدارة النادي الأحمر إقالة المدرب فتحي مبروك وجهازه.

ويعد توماس شاف المدرب الألماني المخضرم أحد الأسماء المطروحة لتولي مهمة تدريب الأهلي في الفترة القادمة بعد إقالة فتحي مبروك.

وتوماس شاف يعد أحد المدربين التاريخيين لنادي فيردر بريمن، وسبق له تدريب محمد زيدان أثناء تواجده في الفريق الألماني.

ويتحدث زيدان مع Filgoal.com عن توماس شاف من خلال تواجده معه لموسمين متتاليين.

شعبية في ألمانيا

يقول زيدان: "توماس شاف مدرب كبير يتمتع بشعبية كبيرة في ألمانيا".

وأضاف "هو من جلبني إلى الدوري الألماني من الدنمارك بعد أن رأى لاعبا جيدا في شخصي. كان وقتها هو الفائز بلقبي الدوري والكأس الألمانيين ولذلك فأنا أدين له بالفضل".

وتابع "وتوماس شاف من نوعية المدربين الجادين الذين يحبون العمل الجاد ولا يتهاون مع اللاعبين".

وأكمل "يمكن القول علي شاف إنه صاحب شخصية ألمانية خالصة لا تحب التهريج ولا يجيد تكوين علاقات رائعة مع لاعبيه مثل فن جال وأرسين فينجر".

عكس يورجن كلوب

وتطرق زيدان إلى أن هناك فارقا بين توماس شاف ويورجن كلوب وكلاهما دربه في مسيرته بالبوندزليجا.

وصرح زيدان "شاف على عكس يورجن كلوب الذي دربني بعد ذلك في بروسيا دورتموند. كلوب كان أصغر سنا وأقرب لنا كلاعبين".

وأكمل "لكن شاف أيضا مدرب قدير ولا ننتظر نجاحه من عدمه مع الأهلي كي نحكم عليه. كما أن الأهلي يمر حاليا بفترة صعبة بسبب اعتزال الجيل القديم ووجود جيل جديد من اللاعبين لا يتمتع بخبرة اللعب وسط الجمهور التي كان يتمتع بها جيلنا الذي كان باستطاعته اللعب أمام 80 ألف متفرج دون خوف، وقد ظهر هذا بشكل واضح خلال مباراة أورلاندو بايرتس الأخيرة".

وأفاد "من الطبيعي أن تكون كل الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي قوية وجيدة سواء شاف أو غيره، وإن نال تشاف هذا الشرف فسأكون سعيدا له ولنادي الأهلي الذي أكن له كل احترام".

زيدان في الأهلي؟

وماذا لو تعاقد الأهلي مع شاف. هل يمكن أن نرى زيدان بالقميص الأحمر وقتها؟

أجاب زيدان "أتواجد الأن مع شوقي غريب الذي أعشقه على المستوى الشخصي مثلما هو الحال مع مدربين أخرين أثروا في مسيرتي هما حسن شحاتة ويورجن كلوب، وأنا الأن في الإنتاج الحربي لكي أعود إلى كرة القدم من جديد ولذلك فلا أفكر في الوقت الحالي بسؤالك أن توماس تشاف إذا تواجد في الأهلي قد يطلبني للأهلي بحكم معرفته السابقة لي".

وأتم "وبعد نهاية الموسم الجاري عندما أكون قد استعدت مستواي، فسأقرر وقتها أين يمكن أن تكون وجهتي المقبلة سواء بالبقاء مع الإنتاج أو الانتقال لنادي أخر".