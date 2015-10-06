مرتضى منصور : « هبطل باسم مرسي كورة»

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موافقته على رحيل باسم مرسي في حالة وجود عرض بقيمة الشرط الجزائي في تعاقده.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج “صحافة النهار” المذاع على قناة النهار رياضة : “باسم مرسي لاعب موهوب ومؤدب جدا، ولكنه لم يكن معروفًا في ناديه السابق الانتاج الحربي الا ان جاء الزمالك”.

وأضاف ، انه تفاجأ بالطريقة التي تحدث بها مرسي عند علمه بمعاقبة علي جبر عقب طرده في مباراة النجم الساحلي الأخيرة أمام النجم الساحلي.

وتابع “هو عايز يرجع فترة انهيار الزمالك، وترجع زمن شيكابالا، فأنا لن أسمح بذلك”.

وأكمل انا هخليك تبطل كورة، وسأوافق فورًا على رحيلة في حالة تواجد عرض بقيمة الشرط الجزائي في عقده بقيمة 2 مليون يورو”.