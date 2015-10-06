تعيين "ستراتيجيز إنترناشيونال" لتمثّل Huda Beauty في الشرق الأوسط

تُعتبر هدى كتّان خبيرة رائدة في مجال الجمال في الشرق الأوسط وهي أخصّائية مكياج للمشاهير مدرّبة في هوليوود ومقيمة في دبي. في العام 2010، أسّست مدوّنة خاصة بها باسم hudabeauty.com وهي المدوّنة الأسرع نموّاً في الشرق الأوسط وأحد المدوّنات العشرين الأولى في العالم في مجال الجمال. كما أن هدى تملك أيضاً أحد أسرع الماركات مبيعاً في مجال مستحضرات التجميل في المنطقة. بعد 3 سنوات من العمل على مدوّنتها، أطلقت هدى ماركتها الخاصة، Huda Beauty False Lashes التي سرعان ما أصبحت من أفضل المستحضرات مبيعاً في محلات "سيفورا" الشرق الأوسط وهي تُباع الآن في 41 محلّاً عبر دول مجلس التعاون الخليجي. اختارت Huda Beauty شركة "ستراتيجيز إنترناشيونال" لتكون وكالتها للعلاقات العامة في الشرق الأوسط.

تقول هدى كتّان، مؤسِّسة Huda Beauty، "أنا فخورة ومتحمّسة للعمل مع شركة "ستراتيجيز إنترناشيونال". لطالما عملتُ مع هذه الشركة حول الماركات التي تتعامل بها في مجال مستحضرات التجميل وأعتقد أن هذا التعاون سيكون ناجحاً جداً. أنا أنظر إلى شركة "ستراتيجيز إنترناشيونال" كشركة رائدة في مجال العلاقات العامة، فسوف يمثل هذا التعاون رحلةً رائعة لماركتنا".

ستقوم شركة "ستراتيجيز إنترناشيونال" بدعم وترويج اسم Huda Beauty في الشرق الأوسط بشكل نشاط.

أما إميلي لوافي مصوّر، مديرة العلاقات العامة في "ستراتيجيز إنترناشيونال"، فتقول، "نحن مسرورون جداً لتمثيل Huda Beauty. فبلغت نسبة زيارة مدوّنتها الملايين وهي تستمرّ في التأثير على النساء في كلّ مكان لتعزيز جمالهنّ وثقتهنّ. إننا نتطلّع لشراكةٍ ناجحة معها".