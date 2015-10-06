7 أطعمة لتطويل الشعر وتكثيفه

تبدأ صحة شعرك من الداخل إلى الخارج؛ فالنظام الغذائي الغني بالفيتامينات الضرورية لصحة شعرك تجعله صحيًّا وقويًّا من الداخل، وبالتالي يظهر شعرك متوجهاً ولامعاً من الخارج.

فإذا أردت تغذية شعرك جيداً وزيادة صحته ولمعانه عليك أولًا الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على أفضل الفيتامينات اللازمة لشعرك. إليك بعضاً من هذه الفيتامينات:

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1.فيتامين C: يساعدك فيتامينC على محاربة أضرار أشعة الشمس، كما أنه يساعد على إنتاج الكولاجين والحفاظ على الأوعية الدموية التي تساعدك في الحصول على شعر صحي؛ يوجد فيتامين C في الحمضيات والفلفل الأصفر والبابايا واللفت والفراولة.

2.فيتامين E: هو القوة المضادة للأكسدة مما يجعله درعاً قويّاً لحماية جذور فروة الرأس. يوجد فيتامين E في السبانخ والمكسرات والبذور وزيت عباد الشمس.

3.فيتامين A: يساعد فيتامين A على مقاومة علامات شيخوخة البشرة؛ لأنه يسرع دوران الخلية مما يسمح للتخلص من خلايا الجلد الميتة، ويوجد فيتامين A في القرع والبطاطا الحلوة والجوز.

4.الأوميغا 3: تمثل الأوميغا 3 نحو 30%من الشعر وهي جزء من الخلايا التي تغذي فروة الرأس، كما أنها تعزز الدورة الدموية لفروة الرأس لذا فهي ضرورية لصحة شعرك؛ وتوجد الأوميغا 3 في سمك السلمون والجوز ولحوم البقر.

5.الحديد: هو المفتاح الأساسي للحصول على شعر قوي وبدون تقصف، فالحديد هو الذي يسمح بوصول الأكسجين الكافي لفروة الرأس وبصيلات الشعر؛ ويوجد الحديد في الفاصوليا والمحار وبذور السمسم والعدس والسبانخ.

6.البيوتين: عدم كفاية مستويات البيوتين تؤدي إلى تكسير وسقوط الشعر، كما أنّ البيوتين يضيف القوة إلى الشعر ويجعله ينمو أسرع؛ ويوجد البيوتين في سمك السلمون والفول السوداني والسلق والبيض والقرنبيط والأفوكادو والتوت.

7.الزنك: إذا كنت تشعرين بجفاف بشرتك وفروة رأسك فذلك يعني أنّ مستويات الزنك لديك قليلةً، فاحرصي على تناوله بكثرة فالزنك يوجد في المحار والدجاج والفاصوليا والمكسرات.

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