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ماذا يكشف شكل وجهك عن شخصيتك ؟

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ماذا يكشف شكل وجهك عن شخصيتك ؟ ماذا يكشف شكل وجهك عن شخصيتك ؟

الثلاثاء 06-10-2015 16:27

هل تخيّلت يوماً أن شكل وجهك يعكس شخصيتك ويؤثر في مكياجك وطريقة تسريح شعرك؟ تابعي معنا صور النجمات، بحسب أشكال وجوههن، واكتشفي الخصوصية الجمالية لكلّ واحدة.

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الوجه المستطيل على طريقة لوسي لوي: تعتبر صاحبات هذا الوجه من المفكّرات اللواتي يقدّرن الأشياء ويخططن كثيراً قبل اتخاذ أيّ قرار، بالإضافة إلى أنهن لا يعبّرن كثيراً عن مشاعرهن. من هنا يلجأن إلى المكياج الطبيعي مع الأي لاينر الرفيع.
الوجه المبروم على طريقة جينيفر غودوين: يتميز هذا الوجه بامتلائه تحت عظام الخد. صاحبات هذا الوجه من المحبّات للناس، ولديهن علاقات اجتماعية كثيرة، ويفضلن الشعر القصير. أما بالنسبة إلى المكياج، فنصيحتنا أن تعتمد طريقة جينيفر بالظلال اللامع فوق العين مع الرموش الكثيفة.
الوجه بشكل الماس على طريقة تايلور: يكون شكل الوجه واسعاً في الوسط، ورفيعاً عند الجبين والذقن، ما يشير إلى أنّ صاحبات هذا الوجه يحببن السيطرة، كما أنهن يستطعن اعتماد المكياج القوي والجريء بالعيون السموكي اللامعة على غرار تايلور.
الوجه البيضوي على طريقة بيونسيه: تدرك صاحبة هذا الشكل ماذا تقول، ومتى. وهي تتميز بشخصية قوية. أما من ناحية المكياج فهي تعمد على إبراز جمالها الطبيعي. ننصحك بتجربة الفرق النصفي، على غرار بيونسيه لإبراز جاذبية وجهك.
الوجه المربع على طريقة مينا سوفاري: يتميز شكل الوجه هذا بالمسافة المتساوية ما بين خط الشعر والفك. يشير عادة إلى امرأة حماسية جداً، وصاحبة مشاريع ضخمة، لأنها تمتلك الكثير من القدرة على التحمل. ويعتبر المكياج اللامع هو المثالي لإبراز هذه الشخصية.
الوجه بشكل قلب على طريقة ريس وايترسبون: هذا الشكل يشير عادة إلى أن لديك قوة وعنيدة. ننصحك بتجربة الشعر المبعثر مع المكياج الطبيعي.
الوجه المثلث على طريقة كيلي أوسبورن: إذا كان شكل وجهك مثلثاً، فأنت جريئة، وناجحة، ومتفوقة. لذلك، ننصحك باعتماد أساليب مميزة في عالم الجمال، من الشعر المحلوق والزهري، على غرار كيلي، أو حتى استخدام الرموش الكثيفة لإبراز جمال عينيك.

 

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