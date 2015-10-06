مجموعة FLAWLESS FACE للخريف من توم فورد

بالنسبة لتوم فورد، يبدأ الجمال ببشرة مشرقة خالية من العيوب. Flawless Powder/Foundation الجديد هو مستحضر متعدد الوظائف يصقل مظهر البشرة. صمم ليستخدم كماكياج أساس لتغطية قابلة للبناء، أو كبودرة للمسات النهائية. تركيبته حريرية بلا وزن توفر لمسة نهائية بلون طبيعي، بينما تمنح البودرة العاكسة الفائقة النعومة البشرة مظهرا مشرقا خال من العيوب. منتجان إضافيان جديدان يعززان التأثير: مصحح اللون Complexion Enhancing Primer الملون، يحصص اللون ويعد البشرة ومستحضر Skin Illuminating Powder Duo الذي يمنح البشرة توهجا بلونين براقين فريدين من نوعهما.

ماكياج أساس Tom Ford Flawless Powder/Foundation

ماكياج أساس متعدد الوظائف ينساب على البشرة بتركيبته الحريرية الخفبفة الوزن ليمنحها مظهرا طبيعيا جاهزا لاستقبال الألوان. صمم ليستخدم كماكياج أساس لتغطية فابلة للبناء خفيفة إلى متوسطة، أوكبودرة فاخرة للمسات النهائية. يحتوي على بودرة عاكسة فائقة النعومة تمنح البشرة لمسة نهائية مشرقة. يشتمل على اسفنجة بوجهين لبناء التغطية أو لضبط المظهر. يستخدم الجانب المحشو الأبيض للمسة نهائية شفافة طبيعية. يستخدم الوجه الاسفنجي المسطح البيج للحصول على تغطية كاملة.

Tom Ford Complexion Enhancing Primer

برايمر مرطب يحتوي على مركب الإشباع من توم فورد ويمد الجسر بين عالمي العناية بالبشرة وعالم الماكياج. يفتح لون البشرة الأصلي ويخفف علامات البهتان والإرهاق ويساعد على تحييد مظهر تباين لون البشرة ويخفف من مظهر المسام. يستخدم لوحده أو تحت Traceless Perfecting Foundation. يتوفر باللون الوردي والدراقي ليكمل تشكيلة أوان البشرة.

Tom Ford Skin Illuminating Powder Duo

ابتكر توم فورد هذا الثنائي من بودرة الإضاءة والإشراق ليأسر النموذجين الأكثر جاذبية من الضوء الطبيعي على البشرة: لون أبيض ناعم وكأنه توهج مشرق لضوء النهار ولون ذهبي مشرق كما الوهم الرومانسي لضوء الشمعة. هذه الألوان البراقة الخفيفة يمكن استخدامها بمفردها أو تستخدم مع بعضها لتمنح البشر توهجا متعدد الأبعاد.

سوف تتوفر مجموعة FLAWLESS FACE لخريف 2015 في أكتوبر 2015 لدى جميع كاونترات توم فورد بيوتي في الشرق الأوسط.