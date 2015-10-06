مجموعة الاحتفالات من LUSH

بيروت- سيدتي نت

اكتشفوا عالماً جديداً من وحي الخيال مع مجموعة واسعة من الابتكا ا رت الجديدة من ’لش‘ Lush خلال فترة

الأعياد. تتنوع منتجات المجموعة المبتكرة بين ك ا رت الاستحمام الفوارة، ومستحض ا رت جيل الاستحمام، إلى الهدايا

يدويّة الصنع، وتتيح هذه التشكيلة الجديدة تجربة منعشة تتغلغل فوائدها في البشرة، وتأسركم مع تأثي ا رتها ال ا رئعة.

وابتكرت ’لش‘ Lush هذه التشكيلة وفقاً لقيمها الأساسية في صناعة مستحض ا رت التجميل باستخدام المكونات

النباتية 100 % وعدم اختبار منتجاتها على الحيوانات. كما يقدم فريق العلامة المتخصص جهداً كبي ا رً للحصول

على أجود أنواع الزيوت والمستخلصات الأساسية، والمواد الطبيعية الخام عالية الجودة، والتوليفات العط رية الآمنة

على البيئة، عوضاً عن استخدام زيت النخيل في تركيب المنتجات.

وتصنع ’لش‘ Lush المنتجات الصلبة بدون تغليف سعياً للتخفيف من ظاهرة التعبئة والتغليف ال ا زئد، والتي تزداد

حاجتها خلال فترة عيد الميلاد حيث يكثر تقديم الهدايا. وتعتبر جميع مواد التعبئة والتغليف لمنتجات ’لش‘ Lush

100 % قابلة لإعادة التدوير، حيث يتم جمع كافة الأ وا رق والأشرطة المستخدمة من المشاريع المجتمعية من حول

العالم، ويتم تصنيع مواد التغليف القابلة للاستخدام مرة اخرى، من أغطية الزجاجات والتي تتحول إلى قطن عضوي.

اكتشف الطفل في داخلك مع منتجات ’لش‘ Lush !

للمزيد من الصور للمنتجات يرجى تحميل ال ا ربط التالي: http://we.tl/EstXp0P8y2

عيد الهالوين:

بامبكن هيبي جيبي Pumpkin Heebie Jeebie

رغوة الاستحمام

استمتعوا بحمام مذهل مع رغوة الاستحمام المسلية، والتي تذوب لتتحول إلى فقاعات ب ا رقة عند وضعها في حوض

الاستحمام.

نايت وينغ Nightwing

جل الاستحمام

يتميز هذا المنتج بتصميم على شكل خفاش من الجل! استمتعوا بجل الاستحمام الغني ب ا رئحة مستخلص الليمون .

يتكون جيل الاستحمام هذا من مزيج من عصير الليمون الطازج المنعش، وجيل الأل وة في ا ر المبرد المنعش، والذي

تحصل عليه الشركة من مشروع صندوق ’كينيان سلاش‘ ومستخلص الخرنوب.

عيد الميلاد:

لاكجري لش بود Luxury Lush Pud

كرة الاستحمام

استعدوا للاسترخاء )أو امنحوا الهدوء والسكينة لأطفالكم( مع كرة الاستحمام المثالية لما قبل النوم. ضعوا هذه الكرة

الفوارة في حوض الاستحمام، و ا رقبوا الجزر الوردية الملونة المصنوعة من الباستيل التي تنشأ عنها في المياه

الوردية، حيث تمتزج ا رئحة الفقاعات المنعشة مع كرة الاستحمام ’توايلايت‘، ويضفي مستخلص ’التونكا‘ الذي

يمنحكم الاسترخاء، و’لانغ لانغ‘، وزي وت الخ ا زمى، شعو ا رً يبعث على الهدوء ويخفف من التوتر!

باتر بير Butterbear

كرة الاستحمام

استمتعوا بحمام منعش بفضل زبدة الكاكاو التي تمنح النعومة والتغذية للبشرة، وتحدث عط ا رً متألقاً ب ا رئحة الفانيلا

مشابهاً لعطر كرة الاستحمام ’باتر بول Butterball ‘. وتم تصميم هذا المنتج على شكل دب الألعاب الصغير

ب ا رئحة منعشة ولطيفة، والذي سيحظى بقلوب الأطفال الصغار والكبار على حد سواء!

5 غولد رينغز 5 Gold Rings

أق ا رص رغوة الاستحمام

تفوح ’ 5 غولد رينغز‘ بعطر مريح تمتزج فيه أجود أنواع مستخلص الفانيلا الخالصة، ومكس ا رت الجاوي ، والتونكا،

مجتمعة في 5 أق ا رص من رغوة الاستحمام.

هولي جو لايتلي Holly Go Lightly

رغوة الاستحمام

اتقوا البرد واستمتعوا بهذا المنتج الذي يوفر لكم غطاء دافئاً ومريح اً مليئ اً بفقاعات من الرغوة. اكسروا قطعة سخية

بحجم قطعة حلوى البودنغ الخاصة بعيد الميلاد، وضعوها في الماء الجاري. يمنحكم هذا المنتج إحساس اً بالدفء

وال ا رئحة المثالية، وكأنه حوض استحمام مليء بالفواكه الطازجة والدافئة، ليضفي شعو ا رً احتفالياً ينبض بروح عيد

الميلاد!

بيبنغ سانتا Pepping Santa

رغوة الاستحمام

يتميز هذا المنتج المصمم على شكل رجل العيد بمزيج ا رئع من زبدة الكاكاو، وزبدة الشيا، والذي يفوح بعبق ا رئحة

الف ا رولة مثل ليفة التدليك.

جيفتس سيت Gift Sets

ياللروعة!

هي مجموعة متنوعة من الهدايا التي يرغب الجميع بالحصول عليها تحت شجرة العيد، والتي ستنال إعجابكم

بالتأكيد لاحتوائها على 40 نوعاً من المنتجات الاحتفالية المفضلة! تحتوي هذه الهدية الكبيرة ال ا رئعة على ك ا رت

الاستحمام الفوارة، وصابون الاستحمام، ورغوة الاستحمام، وصبغة الشفاه، وسكرب الجسم، ومساحيق التعفير،

وكريمات الجسم، وبلسم الجسم، وكريمات الاستحمام، وجيل الاستحمام، وغيرها الكثير!

ذا هيومان كانونبول The Human Cannonball

يمثل هذا المنتج الهدية المثالية لعشاق ك ا رت الاستحمام، حيث تحتوي على خمسة من ك ا رت الاستحمام المفضلة

لدينا، مثل ’ذا إكسبيريمينتر‘ المنتج المبتكر الأخير من ’لش‘ Lush ...لتجربة منعشة للغاية!

كريسماس ويشيز Christmas Wishes

إنها الهدية المميزة التي تغني معك أثناء الاستحمام حالما تكتشف السحر بداخلها، ببساطة قم بتشغيل الأغنية

الاحتفالية التي تريدها. تتضمن ’شومان فان‘، وكرة الاستحمام ’باتر بير‘، و’ماجك واند‘، و’جولدن واندر‘،

ورغوة الاستحمام ’بيبنغ سانتا‘، وكرة الاستحمام ’شوت فور ذا ستارز‘، و’ستار داست‘.