بينيتيث: لم أدافع أمام أتليتكو مدريد

رفض رافائيل بنيتي مدرب ريال مدريد اتهامه بأنه مدرب ذو طابع دفاعي وخصوصا بعد تعادل ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد.

ريال مدريد تقدم على أتلتيكو قبل وصول الدقيقة العاشرة من أحداث المباراة. ولكن بعدها عاد إلى الخلف ليدرك الأتليتي التعادل في اللحظات الأخيرة.

وقال بينيتيث في تصريحات لإذاعة 'El Larguero' الإسبانية: "هل تتوقع إنني طلبت من الفريق أن يبقى في الخلف؟ بالتأكيد لا".

وأضاف "قبل ريال مدريد كنت أدرب نابولي، إذ سجلت 104 هدفا، فهل من المنطقي أن أميل للدفاع عندما أتولى تدريب ريال مدريد؟"

وأوضح: "أتليتكو مدريد اضطرونا للدفاع ولذلك اشركت كوفاسيتش لدعيم الأطراف، لكنهم ضغطوا بشكل أكبر وسجلوا الهدف".

وأتم "كنت أعلم إنني سأتعرض للنقد ولكن هذا لا يشغلني، فأنا أركز على التدريب فقط، ولا أستمع لكلام الإعلام".

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، متخلفا عن فياريال صاحب الصدارة بفارق نقطة وحيدة.