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جوارديولا يشرح كيف يعمل مع اللاعبين.. ويؤكد: الفيديو هو أهم شيء في التدريبات

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جوارديولا يشرح كيف يعمل مع اللاعبين.. ويؤكد: الفيديو هو أهم شيء في التدريبات جوارديولا يشرح كيف يعمل مع اللاعبين.. ويؤكد: الفيديو هو أهم شيء في التدريبات

(إفي): قال مدرب نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم بيب جوارديولا إنه ليس لديه "نظام خاص به" ولكنه يتأقلم "على اللاعبين"، مؤكدا أن "أفضل لاعب هو الذي يلتقط المعلومة بسرعة".

وكان جوارديولا بين المتحدثين في الدورة الثانية للتأهيل المستمر لنيل رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، التي تقام اليوم وغدا في مدينة (لاس روثاس) الرياضية بمدريد.

وتجاذب مدرب بايرن هناك أطراف الحديث لدقائق مع مدرب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي، الذي يقود في نفس المدينة الرياضية معسكر منتخب (لا روخا) استعدادا لآخر مواجهتين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2016.

وقال جوارديولا: "أحب اللاعبين المميزين والذين يستطيعون اللعب في مراكز متنوعة. والأهم العنصر البدني. ما يتم التدرب عليه لا يُنسى".

وفي كلمة بعنوان "قيادة مدرب النخبة"، أكد جوارديولا أهمية استخدام الفيديو في التدريبات، لأنه يفيد في عرض الأفكار، والتدريب من دونه سيشكل عبئا كبيرا".

وقال: "إنه أداة للاتصال ويجب استخدامه كل ثلاثة أيام على الأقل لنقل الأفكار".

وتحدث في اليوم الأول للدورة أيضا لورنزو بوينافينتورا، مدرب أحمال بايرن، الذي تطرق إلى التعافي البدني للاعبين.

وقال: "نأقلم أنفسنا على مواعيد المباريات. والارتباط باللاعب وكرة القدم ومعرفة كيفية نقل المعلومة هو العنصر المحوري".

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