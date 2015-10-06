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كلوب عن تدريب ليفربول: لننتظر ونرى

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كلوب عن تدريب ليفربول: لننتظر ونرى كلوب عن تدريب ليفربول: لننتظر ونرى

رفض يورجن كلوب المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند الحديث عن إمكانية تدريبه لليفربول وذلك ردا على أسئلة الصحفيين التي وجهت له.

وكان ليفربول قد أقال مدربه برندان رودجرز يوم الأحد الماضي عقب التعادل في دربي الميرسيسايد مع إيفرتون بهدف لمثله.

ويأمل النادي الإنجليزي في الإعلان عن مدربه المقبل خلال عدة أيام لاستغلال فترة التوقف الدولي قبل استئناف نشاط الدوري مرة أخرى.

وقال كلوب لصحيفة "بيلد" الألمانية:"لا يوجد أي شيء لدي لأقوله".

وأضاف"لا أستطيع الإجابة بالإيجاب أو بالسلب، أنا في طريقي للذهاب إلى منزلي الآن".

يذكر أن كلوب كان قد رحل عن دورتموند بنهاية الموسم الماضي بعد قضائه لسبع سنوات ناجحة رفقة الفريق توج فيها بلقبين للدوري الألماني، واحد للكأس، وثلاثة ألقاب للسوبر الألماني، وبلغ معهم نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الهزيمة أمام مواطنه بايرن ميونيخ.

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