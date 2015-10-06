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' نيمار سيبقى في برشلونة حياته بأكملها '

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' نيمار سيبقى في برشلونة حياته بأكملها ' ' نيمار سيبقى في برشلونة حياته بأكملها '

يؤمن روبرت فيرنانديز مدير نادي برشلونة أن نيما ردا سيلفا لاعب الفريق سوف يبقى مع الفريق الكتالوني حياته بأكملها ولن يرحل عنه مطلقا.

جاء هذا ردا على الأنباء التي ترددت في الأونة الأخيرة بشأن رغبة برشلونة في تجديد تعاقده مع اللاعب البرازيلي بعد تألقه مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وسجل نيمار 43 هدفا خلال الموسم الماضي ساعدت برشلونة على الفوز بالثلاثية التاريخية.

وتحدث مدير برشلونة لصحيفة ماركا الإسبانية قائلا:"نحن الآن نعمل على تجديد تعاقد نيمار".

وأضاف"لا أعتقد أنه سوف تواجهنا أي مشكلة بشأن ذلك الأمر، لا يوجد لدي أدنى شك بأن نيمار سيبقى مع برشلونة حياته بأكلمها".

وانضم نيمار إلى برشلونة قادما من سانتوس البرازيلي في صيف عام 2013 ويمتد تعاقده حتى 2018.

وحال نجاح برشلونة في تجديد تعاقده مع نيمار فإن اللاعب البرازيلي سوف يصبح ثاني أعلى اللاعبين دخلا بعد ليونيل ميسي.

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