أخبار عاجلة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نيدفيد يحذر بوجبا من الاستعراض

Google+ Print
نيدفيد يحذر بوجبا من الاستعراض نيدفيد يحذر بوجبا من الاستعراض

حذر أسطورة نادي يوفنتوس ومديره بافيل نيدفيد لاعب الفريق بول بوجبا من مواصلة الاستعراض أثناء المباريات مطالبا إياه بأن يصبح حاسما أكثر.

ويعد بوجبا أحد أهم اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي وكان برشلونة يرغب في ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 80 مليون يورو، لكن البيانكونيري رفض ذلك العرض.

وحث ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا لاعب خط وسط الديوك على استعادة مستواه المعهود، وأن يقدم أداء ثابت في كل مبارياته بدلا من الاهتزاز الذي يعانيه حاليا.

وسجل بوجبا هدفا واحدا فقط ولم يصنع أي منها مع يوفنتوس بعد مرور سبع جولات من الدوري الإيطالي.

وتحدث نيدفيد للصحفيين قائلا:"رسالتي إلى بوجبا هي أنه لا تستطيع الحصول على كل شيء وأنت مازلت صغيرا".

وأكمل"أتفق مع ديشامب فيما قاله، يجب أن يقوم بوجبا بالتقليل من الاستعراض أثناء المباريات".

وأتم"يجب أن يصبح اللاعب حاسما ومحددا أكثر لأهدافه داخل الملعب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع