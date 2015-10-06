نيدفيد يحذر بوجبا من الاستعراض

حذر أسطورة نادي يوفنتوس ومديره بافيل نيدفيد لاعب الفريق بول بوجبا من مواصلة الاستعراض أثناء المباريات مطالبا إياه بأن يصبح حاسما أكثر.

ويعد بوجبا أحد أهم اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي وكان برشلونة يرغب في ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 80 مليون يورو، لكن البيانكونيري رفض ذلك العرض.

وحث ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا لاعب خط وسط الديوك على استعادة مستواه المعهود، وأن يقدم أداء ثابت في كل مبارياته بدلا من الاهتزاز الذي يعانيه حاليا.

وسجل بوجبا هدفا واحدا فقط ولم يصنع أي منها مع يوفنتوس بعد مرور سبع جولات من الدوري الإيطالي.

وتحدث نيدفيد للصحفيين قائلا:"رسالتي إلى بوجبا هي أنه لا تستطيع الحصول على كل شيء وأنت مازلت صغيرا".

وأكمل"أتفق مع ديشامب فيما قاله، يجب أن يقوم بوجبا بالتقليل من الاستعراض أثناء المباريات".

وأتم"يجب أن يصبح اللاعب حاسما ومحددا أكثر لأهدافه داخل الملعب".