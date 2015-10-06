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الإعلام الشبابى يواجه الإرهاب والتطرف فى مركز حرية للإبداع بالإسكندرية

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الإعلام الشبابى يواجه الإرهاب والتطرف فى مركز حرية للإبداع بالإسكندرية الإعلام الشبابى يواجه الإرهاب والتطرف فى مركز حرية للإبداع بالإسكندرية
ينظم مركز حرية للإبداع بالإسكندرية برنامج أساسيات احتراف العمل الإعلامي بالتعاون مع جمعية سكة خير للأعمال الخيرية خلال الفترة من 4 حتى 8 أكتوبر 2015، ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات فريق العمل الإعلامي الشبابى فى مجال كتابة أخبار الفعاليات الشبابية، وسوف يقدم البرنامج مدربا معتمدا للتنمية البشرية تخصص صحافة وإعلام عالمى وهو محمد حميد أسد من دولة الكويت الشقيقة.

من جانبه أعرب المدرب محمد حميد عن مدى سعادته بالتعاون البناء مع مركز حرية للإبداع بالإسكندرية وجمعية سكة خير للأعمال الخيرية بجمهورية العربية لما فيه من منفعة للشباب، فالتدريب الجيد يصنع قيادات شبابية قادرة على تحمل أعباء المستقبل والنهوض بالأمة العربية، مضيفاً أنه يتطوع في تنظيم بعض هذه البرامج التدريبية مجاناً فى مختلف الدول العربية وجمهورية مصر العربية على وجه الخصوص كرد للجميل لما لمصر من أهمية في تنمية الشباب العربي في جميع المجالات، لا سيما أنها تعد من أوائل المدارس العربية في مجال الصحافة والإعلام، متمنياً أن تتبنى الحكومات العربية برامج تدريبية تخصصية للنهوض بثقافة الشباب فهى السبيل الحقيقى لمحاربة الإرهاب والتطرف الفكرى، فالبرامج التدريبية تصنع قدوة حسنة.

كما أن الحقيبة التدريبية شملت عدة محاور تنطلق من صناعة الهوية الإعلامية للمتدرب وتحديد رسالته المجتمعية ورؤيته المستقبلية وتحديد أهداف ومجال العمل الإعلامى.

أما فى المحور الثانى فقد شمل على عدة موضوعات من قبيل سلوكيات الإعلامي الناجح والأخلاقيات الواجب توفرها فيه، وأسس الكتابة الخبرية.

المحور الثالث للحقيبة التدريبية تخصص لصناعة الإعلام في مواقع التواصل الإعلامي.

البرنامج التدريبي يحتوي مادة نظرية بنسبة 25% والباقي عملي وفق أسلوب التعلم بالممارسة.

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مصر 365

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