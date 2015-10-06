أخبار عاجلة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط سيارتين محملتين بشحنة أقمشة مهربة من الخارج فى مطروح

Google+ Print
بالصور.. ضبط سيارتين محملتين بشحنة أقمشة مهربة من الخارج فى مطروح بالصور.. ضبط سيارتين محملتين بشحنة أقمشة مهربة من الخارج فى مطروح
أحبطت وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، تهريب شحنة كبيرة من الأقمشة المهربة من الخارج، كانت محملة على متن سيارتين نصف نقل.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الثلاثاء، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، أثناء قيامهم بالمرور بدائرة القسم من ضبط السيارة رقم 3824 ل ق ا قيادة حسن م أ م ( 58 سنة ) سائق، مقيم مطوبس بمحافظة كفر الشيخ والسيارة رقم 19353 نقل كفر الشيخ قيادة دياب س خ ا ( 54 سنة) سائق، مقيم بمدينة فوة، بمحافظة كفر الشيخ، محملتان بكمية من الأقمشة أجنبية الصنع ومهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية بلغت جملتها 192 ثوب قماش.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بتهريبهما للمضبوطات وإدخالها البلاد بطريقة غير شرعية، والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

تم التحفظ على السيارتين والمضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365