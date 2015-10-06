بالصور.. ضبط سيارتين محملتين بشحنة أقمشة مهربة من الخارج فى مطروح

أحبطت وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، تهريب شحنة كبيرة من الأقمشة المهربة من الخارج، كانت محملة على متن سيارتين نصف نقل.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الثلاثاء، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، أثناء قيامهم بالمرور بدائرة القسم من ضبط السيارة رقم 3824 ل ق ا قيادة حسن م أ م ( 58 سنة ) سائق، مقيم مطوبس بمحافظة كفر الشيخ والسيارة رقم 19353 نقل كفر الشيخ قيادة دياب س خ ا ( 54 سنة) سائق، مقيم بمدينة فوة، بمحافظة كفر الشيخ، محملتان بكمية من الأقمشة أجنبية الصنع ومهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية بلغت جملتها 192 ثوب قماش.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بتهريبهما للمضبوطات وإدخالها البلاد بطريقة غير شرعية، والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

تم التحفظ على السيارتين والمضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



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