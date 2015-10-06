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انقطاع الكهرباء والمياه عن معظم أحياء السويس

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انقطاع الكهرباء والمياه عن معظم أحياء السويس انقطاع الكهرباء والمياه عن معظم أحياء السويس
فى ظاهرة هى الأولى من نوعها، شهدت معظم مناطق أحياء السويس الخمسة انقطاعًا للتيار الكهربائى والمياه خاصة فى حى فيصل والجناين فى ظاهرة هى الأولى من نوعها، بالإضافة إلى تخفيف أحمال الكهرباء وانقطاعها بشكل طويل وعودتها ثم انقطاعها فى أقل من 5 دقائق.

من جانبهم، أرسل مواطنون شكاوى رسمية لمسئولى المحافظة تفيد بتلف عدد كبير من الأجهزة الكهربائية لهم بمناطق مختلفة بالسويس بسبب تخفيف الأحمال وانقطاعها بشكل سريع وهو ما تسبب فى حالة من الغضب لدى المواطنين.

وكشف مصدر مسئول بالمحافظة لـ"اليوم السابع"، أن هناك عمليات إصلاح تتم بخطوط كهرباء السويس منذ الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الاثنين وهو السبب الرئيسى فى تخفيف الأحمال.

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مصر 365