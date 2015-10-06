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مدير أمن أسوان يقدم التهنئة للقطاع العسكرى بانتصارات أكتوبر

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مدير أمن أسوان يقدم التهنئة للقطاع العسكرى بانتصارات أكتوبر مدير أمن أسوان يقدم التهنئة للقطاع العسكرى بانتصارات أكتوبر
تقدم اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، وقيادات الشرطة بالمديرية، بالتهنئة للعقيد أشرف عويضة، قائد قطاع أسوان العسكرى، وللضباط وأفراد ومجندى القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، معربًا عن سعادته ببطولة رجال القوات المسلحة فى تسجيل النصر العظيم، وتحرير أرض من العدو الإسرائيلى.

وأكد مدير أمن أسوان، خلال جولة له على أهمية دور القوات المسلحة المصرية، وخاصة وقوفها بجانب الشرطة للعبور بالمرحلة السابقة إلى استقرار الوطن.

رافق مدير أمن أسوان خلال الجولة، وفد من العميد خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، والعميد عصام غانم، مفتش الأمن العام، والعميد هشام البرادعى، مفتش الداخلية بمديرية أمن أسوان، والعميد خالد القاضى، مفتش الأمن الوطنى، والعميد محمود عوض، رئيس المباحث الجنائية، والرائد رامى طلعت، والرائد محمد نبيل من إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان.

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