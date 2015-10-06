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الحماية المدنية تخمد نيران حريق شب بأحد المحلات فى مطروح

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الحماية المدنية تخمد نيران حريق شب بأحد المحلات فى مطروح الحماية المدنية تخمد نيران حريق شب بأحد المحلات فى مطروح
نجحت الحماية المدنية فى إخماد حريق شب فى محل تصوير وطباعة بمطروح حيث تبلغ لقسم شرطة مطروح من إدارة شرطة النجدة، اليوم الثلاثاء، نشوب حريق داخل محل لتصوير وطباعة الأوراق وكتابة الرسائل العلمية بشارع القاضى والمتفرع من ش زاهر جلال دائرة القسم.

انتقلت على الفور لمكان البلاغ قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل الشركة الدولية لخدمات رجال الأعمال ومهمات المكاتب، والذى يعمل فى تصوير المستندات وكتابة الرسائل العلمية نتج عنه احتراق جميع محتويات المحل بالكامل ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

بسؤال خالد عبد الكريم محمد جبر، (36 سنة )، المدير المسئول، أيد ما جاء بمضمون الفحص ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى بالدائرة الكهربائية ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحادث.

كلف فرع الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة اللازمة وإدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365